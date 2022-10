Influencerzy w komercyjnych postach powinni korzystać z hasła Oznaczam Reklamy

- Nowoczesna technologia stojąca za filtrami AR umożliwia nakładanie efektów na obraz z kamery w czasie rzeczywistym. Dziękifiltrowi zadbasz o wyraźne i jednoznaczne oznaczenie reklamy, autopromocji i prezentu. Będzie to też jasny sygnał dla twoich odbiorców, że znasz i stosujesz się do wytycznych zawartych w naszych Rekomendacjach, a dla nas, że pomagasz polecać je dalej. Zachęcamy do testowania i stosowania zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie – mówi Tomasz Chróstny, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Filtr OznaczamReklamy przygotowany został w dwóch liniach kolorystycznych – fioletowej i białej, aby umożliwić jak najlepsze dopasowanie go do autorskich kreacji twórców internetowych, przy jednoczesnym zadbaniu o jego maksymalną widoczność. Dwupoziomowe oznaczanie jest kluczowe dla jednoznacznej, zrozumiałej i zauważalnej dla wszystkich obserwatorów identyfikacji komercyjnego charakteru publikowanych treści. Ważne, aby konsument, niezależnie czy korzysta z urządzeń mobilnych, czy stacjonarnych, od razu wiedział z jakim rodzajem materiału się zapoznaje. Rekomendujemy korzystanie z funkcjonalności platform społecznościowych oraz jednoczesne oznaczanie treści we własnym zakresie.

Filtr AR na Instagram i Facebook jest dostępny na profilu UOKiK na Instagramie, skąd można go zapisać i w używać w dowolnym momencie. Znajdziemy go również w wyszukiwarce efektów pod nazwą „OznaczamReklamy”.

Współregulacja – UOKiK razem z branżą i akademikami

Rekomendacje Prezesa UOKiK zawierają ważne definicje, regulacje prawne, konkretne przykłady i schematy działań dotyczące oznaczeń materiałów reklamowych w różnych mediach społecznościowych, takich jak Instagram, Facebook, TikTok, Youtube. Powstały po kilku miesiącach konsultacji z przedstawicielami branży influencer marketingu: Związkiem Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, Stowarzyszeniem Komunikacji Marketingowej SAR oraz Radą Reklamy. W pracach uczestniczyli także akademicy z Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW oraz Zakładu Systemów Prasowych i Prawa Prasowego WNPiD UAM. Natomiast w dyskusji na temat sposobów oznaczania prezentów, zaproszeń czy linków afiliacyjnych nie zabrakło także samych twórców, którzy włączyli się w pierwsze konsultacje prowadzone przez Urząd na Instagramie.

Filtr AR "OznaczamReklamy" wyróżni treści reklamowe

Miesięcznie UOKiK otrzymuje średnio 300 sygnałów dotyczących potencjalnych naruszeń i stosowania wprowadzających w błąd oznaczeń treści komercyjnych lub ich braku w mediach społecznościowych. Trwają postępowania wyjaśniające dotyczące scamu i kryptoreklamy. Pierwsze kary za brak współpracy z UOKiK otrzymało 6 influencerów – m.in za nieudzielanie urzędowi wyjaśnień. W lipcu br. Prezes UOKiK postawił pierwsze zarzuty nieprawidłowego oznaczania reklam w mediach społecznościowych. Postępowania dotyczą 3 influencerów i reklamodawcy. Przypominamy, że odpowiedzialność za prawidłowe oznaczanie treści reklamowych spoczywa na influencerach, agencjach reklamowych i reklamodawcach. Za brak prawidłowego oznaczenia treści komercyjnych grozi kara do 10 proc. obrotu.