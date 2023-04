Ingka Centres wprowadza kampanię "Bank Kroków" nagradzającą za chodzenie w centrach handlowych

Wytyczne WHO (World Health Organization) z 2020 roku wskazują, że osoby dorosłe powinny ruszać się w sposób umiarkowany przynajmniej 150 minut lub intensywnie przez 75 minut w tygodniu. Tymczasem według badań Eurostat z roku 2017 przeprowadzonych wśród 28 państw UE wynika że, liczba ludzi miedzy 15 a 69 rokiem życia, którzy są aktywni fizycznie wynosi 30%. W Polsce ten wskaźnik to jedynie 18%.

Dla wielu ludzi chodzenie jest często pierwszym krokiem na drodze do zdrowia i szansą na sprawność fizyczną. Ta prosta forma ruchu niesie niezaprzeczalne korzyści zdrowotne: poprawia nastrój, dodaje energii i łagodzi stres. Inicjatywa Bank Kroków ma na celu zainspirowanie odwiedzających centra handlowe Ingka Centres do częstszego podejmowania ruchu i dbania o dobre samopoczucie „krok po kroku”. By wziąć udział w zabawie trzeba odwiedzić dowolny Bank Kroków, zarejestrować się jako uczestnik konkursu i okazać ilość zrobionych kroków. Do ich liczenia można użyć smartfona, dowolnej aplikacji mobilnej lub krokomierza.

Obiekt Wola Park ma 320 m długości, co przekłada się na ok. 450 kroków podczas jednego przejścia po centrum handlowym. Z kolei, obwód galerii Port Łódź to 1500 m umożliwiające przejście aż ok. 2140 kroków. Zrobienie zaledwie kilku okrążeń wokół wybranego centrum handlowego Ingka Centres zwiększa szansę na wykonanie zalecanego przez WHO minimum 10 000 kroków dziennie. Podczas trwania kampanii centra handlowe będą oznakowane naklejkami na podłodze, które mają zachęcić uczestników do przemieszczania się we wskazanych kierunkach. Codziennie Lider Dnia, czyli osoba, która przejdzie najwięcej kroków otrzyma nagrodę specjalną − plecak STARTTID IKEA o pojemności 18l. Kolejne 20 osób w SKENDE Lublin, a 60 we wrocławskiej Alei Bielany, Wola Park w Warszawie i Porcie Łódź otrzyma tytuły Zwycięzców Dnia i dodatkowe nagrody w postaci butelek na wodę IKEA 365+ o pojemności 0,5 l.

Udział w akcji Bank Kroków nie tylko niesie indywidualne korzyści zdrowotne, ale ma także dodatkowy charytatywny wymiar. Zdobywając razem każdy kolejny milion kroków uczestnicy wspierają podopiecznych Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, którzy otrzymują za te osiągnięcia darowizny od centrów handlowych Ingka Centres. Od ponad 30 lat poprzez wsparcie psychologiczne, psychiatryczne, medyczne, prawne i socjalne Fundacja zajmuje się niesieniem pomocy dzieciom zagrożonym przemocą i doświadczającym jej. Fundacja pełni również rolę koordynatora sieci Centrów Pomocy Dzieciom w Polsce pod kątem organizacyjnym i merytorycznym. Po zakończeniu programu Bank Kroków centra handlowe przekażą zebrane środki na lokalnie realizowane przez Fundację kampanie w ramach projektu „Pierwszy krok w kierunku lepszego dzieciństwa”. Projekt zapewni około 80 dzieciom, które doświadczyły przemocy, postawienie wstępnej diagnozy obejmującej pierwszy kontakt z opiekunem prawnym oraz konsultację psychologiczną, psychiatryczną i prawną. Ten pierwszy krok jest kluczowy by najmłodsi mogli rozpocząć drogę do odzyskania wiary w dorosłych i bezpiecznego dzieciństwa.

Ingka Centres poprzez swoje wielopłaszczyznowe działania dba nie tylko o zdrowie i potrzeby konsumentów, ale także o dobrostan najbardziej potrzebujących ludzi w lokalnych społecznościach. Warto już dzisiaj zrobić pierwszy krok. Banki Kroków będą działać w dni robocze w godzinach 14:00 – 20:00 oraz w soboty i niedziele handlowe między 12:00 a 20:00 w okresie od 14 do 30 kwietnia.