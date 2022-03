InMedio Top&Pop, czyli nowy koncept sieci convenience

Sieć salonów Inmedio to ponad 420 sklepów oferujących asortyment prasy krajowej i zagranicznej sprzedawany według no konceptu wypracowanego we współpracy Lagardère Travel Retail z Grupą Eurocash. Sklepy zlokalizowane są przede wszystkim w centrach handlowych oraz w biurowcach.​

Ofertę sieci uzupełniają książki, artykuły tytoniowe, słodycze, napoje, artykuły serwisowe, takie jak baterie czy kosmetyki. W placówkach istnieje możliwość opłacenia rachunków oraz skorzystania z usług kurierskich.​

W III kw. 2021 roku sieć InMedio miała 129 mln zł sprzedaży o 10,61 proc, mniej niż w tym samy okresie rok wcześniej. Sprzedaż dla stałej liczby sklepów (LFL) wzrosła o 1,6% r/r.