Innovation Day, czyli jak powstają innowacje w Żabce (galeria zdjęć)

Spotkanie Innovation Day dla startupów, z którymi współpracuje Grupa Żabka, było okazją do zaprezentowania swoich produktów i usług. Event cieszył się dużym zainteresowaniem, wzięło w nim udział blisko 300 osób i 150 online.

– W Grupie Żabka tworzymy i wspieramy inicjatywy, które koncentrują się na poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań dla handlu detalicznego, jak i podnoszących jakość naszego codziennego życia. Celem zorganizowanego w naszej siedzibie Innovation Day była promocja innowacji w naszej organizacji oraz poszukiwanie synergii między różnymi obszarami w ramach naszych struktur. Chcemy zachęcić naszych pracowników i współpracowników do aktywnego poszukiwania innowacji w obszarach, w których pracują na co dzień – mówi Karol Gajewicz, Head of Venture Studio w Grupie Żabka.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Venture Studio, czyli działającą w strukturach Grupy Żabka jednostkę odpowiedzialną za wspieranie innowatorów oraz poszukiwanie nowych pomysłów biznesowych mogących zwiększać jej wartość.

Innowacje na wyciągnięcie ręki

Podczas Innovation Day pracownicy Grupy Żabka, z zespołów zajmujących się najbardziej innowacyjnymi inicjatywami, opowiedzieli swoim kolegom i współpracownikom, jak na co dzień pracują z innowacjami i jak je wdrażają. Swoje prelekcje wygłosili m.in. przedstawiciele zespołów zajmujących się projektami rozwijanymi w kanale e-commerce jak Żabka Jush i Delio czy w kanale food-service jak Dietly, zespołu pracującego nad rozwojem konceptu sklepu autonomicznego Żabka Nano oraz zespołu Żabka Property Fund.

Odbył się także warsztat design thinking „Projektowanie przyszłości - wyzwania i trendy Żabka 2030”, w trakcie którego uczestnicy pracowali w obszarze nadchodzących trendów i wyzwań rynkowych oraz projektowali innowacyjne rozwiązania, które w przyszłości będą mogły zostać wykorzystane w Żabce. Uczestnicy wydarzenia mieli też okazję wysłuchać, jak przewidywania trendów Natalii Hatalskiej przekuwane są przez Grupę Żabka w działania mające na celu realizację strategii ESG.

W specjalnie przygotowanych strefach swoje projekty zaprezentowało blisko 20 startupów, które współpracują z Venture Studio. Można było zapoznać się z wieloma nowinkami technologicznymi, które zaprezentowały np. Virbe czy Omniaz. Pyszne przekąski dla uczestników spotkania serwowały startupy z kategorii food, m.in. Apollo Roślinny Qurczak, który oferuje roślinne alternatywy „żabkowych” hitów oraz SERio, czyli producent wegańskiego sera z łubinu.

Żabka Generations Challenge – nowy program impactowy

W trakcie Innovation Day pracownicy firmy mieli możliwość udziału w finale najnowszego programu prowadzonego przez Venture Studio, czyli Żabka Generations Challenge. To projekt realizowany z myślą o inicjatywach, które oferują rozwiązania wychodzące naprzeciw wyzwaniom pokoleniowym. Młode przedsiębiorstwa, startupy, fundacje i inicjatywy społeczne biorące w nim udział przedstawiły swoje projekty przed ekspertami z Grupy Żabka, którzy zdecydują o możliwości nawiązania dalszej współpracy.

– Poszukujemy startupów i inicjatyw pozytywnego wpływu, bo chcemy zmieniać otoczenie wokół nas na lepsze. Zależy nam na tym, by wypełniać nasze zobowiązania wynikające ze Strategii Odpowiedzialności i Strategii Zaangażowania Społecznego. W ramach programu Żabka Generations Challenge poszukujemy rozwiązań wpływających na dobrostan – zdrowie psychiczne lub fizyczne dzieci, młodzieży oraz seniorów. Poszukujemy projektów, które łączą pokolenia i w ramach których wykorzystamy wpływ sklepów Żabka i zaangażowanie franczyzobiorców na lokalne społeczności – podkreśla Katarzyna Przewęzikowska, Menedżerka ds. Relacji Zewnętrznych i CSR w Żabka Polska.