Innowacje na półkach Żabki. Będą batony z owadów i wegańskie lody

Sieć Żabka ogłosiła zwyciezców programu Foodtech Lab. Do programu akceleracyjnego zgłosiło się ponad 140 startupów z 20 krajów i 4 kontynentów. Firma szukała rozwiązań, które w innowacyjny sposób podchodzą do tego jak się odżywiamy i wpływu, jaki ma to na planetę.

W skład jury weszli członkowie zarządu Anna Grabowska, Adam Manikowski, Tomasz Blicharski oraz osoby z kluczowych działów organizacji zajmujących się tematyką.

Jakie innowacje produktowe pojawią się w sklepach Żabka?

Kogo wybrano? To: SERio Roślinny ser – wegańskie sery z łubinu; BIO COOLS - kriogeniczne, wegańskie lody; New Granny – funkcjonalne napoje kawowe z wysoką zwartością białka, Small Giants - proteinowe, zdrowe przekąski z insektów oraz Fermentful – roślinny kefir dbający o odpowiednią florę jelitową.

Żabka szuka innowacyjnych produktów

Dzięki programowi zwycięzcy uzyskają między innymi testy konsumenckie i komercyjny pilotaż produktu, możliwość pełnoskalowego wdrożenia, a nawet możliwość inwestycji gotówkowej przez Grupę Żabka, zaprzyjaźnionych odbiorców technologii lub z funduszy publicznych.