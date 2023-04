Innowacyjne preparaty FA® Beauty Elixir® teraz w drogeriach w całej Polsce

W drogerii Hebe dostępna jest cała linia specjalistycznych suplementów FA® Beauty Elixir ® - Female Support, Immuno, Caviar Collagen.

FA® Beauty Elixir® Caviar Collagen

FA® Beauty Elixir® Caviar Collagen to ekskluzywny nutrikosmetyk, wspierający urodę i przeciwdziałający niedoskonałościom. Zawiera unikalną formułę opartą na naturalnych składnikach oraz opatentowany kolagen morski Peptan® F w 100% pochodzenia naturalnego. Produkt dostępny jest w formie proszku do przygotowania napoju (w pudełku albo poporcjowanych saszetkach) lub gotowych do spożycia szotów. Klienci drogerii Hebe mają możliwość wyboru spośród trzech smaków kolagenu – pinacolady, owocowym (fruit punch) i pure.

FA® Beauty Elixir® Female Support

FA® Beauty Elixir® Female Support to „skrojona na miarę” suplementacja, zapewniająca wsparcie na każdy dzień cyklu menstruacyjnego. Dzienna porcja zawiera aż 47 składników aktywnych, zamkniętych w kilku kapsułkach i tabletkach. Dodatkowa kapsułka (przeznaczona na „te dni”) wspiera redukcję nagromadzonej wody i uczucie obrzmienia. Jedno opakowanie wystarcza na miesiąc suplementacji.

FA® Beauty Elixir® IMMUNO

FA® Beauty Elixir® IMMUNO jest nowej generacji o farmaceutycznej jakości suplementem wspierającym odporność. Dzięki zastosowanej technologii liposomalnej substancje aktywne dostarczane są w odpowiednim stężeniu do miejsca docelowego – liposomy chronią je podczas transportu. Suplement w swoim składzie zawiera skuteczne dawki witamin C i D3, kurkumę, olej z rokitnika, cynk i piperynę. Produkt jest w pełni naturalny – nie zawiera konserwantów i wypełniaczy, alkoholu i heksanu, sztucznych barwników i aromatów, ani dodatku cukru i słodzików.

FA® Beauty Elixir® konsekwentnie buduje swoją pozycję rynkową przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego. Marka promuje dbanie o kobiece zdrowie i urodę od wewnątrz i z zewnątrz, stawiając potrzeby kobiet na pierwszym miejscu.