InPost Fresh i Makro Polska: Mamy ogólnopolski potencjał

fot. Paula Filis, Makro

Rynek e-grocery to ciastko, które czeka, by je zjeść, a my mamy na nie spory apetyt - mówi Paula Flis, Starszy Kierownik Działu E-Commerce Makro Polska w wywiadzie na temat projektu InPost Fresh.

Przez lata Makro zbudowało pozycję lidera w sektorze HoReCa, który charakteryzuje się wysokimi wymaganiami w kontekście jakości i szerokości oferty. Jesteśmy pewni, że w projekcie InPost Fresh sprostamy bardzo wysokim wymaganiom klientów końcowych. Zakładamy, że taki „punkt wejścia” w kanał e-grocery Makro jako silnego gracza sprawia, że mamy duży potencjał na rozwój ogólnopolski.

Projekt to dwóch bardzo mocnych partnerów Makro i InPost, za którymi stoją bardzo mocne kompetencje. Jeżeli chodzi o Makro są to kompetencje w obszarze najwyżej jakości produktów spożywczych, bardzo mocno skupionych wokół produktów fresh . Jeżeli chodzi o InPost, jest to ekspertyza w logistyce do klienta końcowego i aplikacjach.

Przewagą jest też sama aplikacja InPost Fresh. Aplikacja jest niezwykle prosta i intuicyjna, a sama rejestracja expressowa. Skuteczna i szybka dostawa, możliwa nawet w dniu pierwszej rejestracji, dla części klientów w Warszawie dostępna będzie także usługa dostawy Express, gdzie zamówienie dostarczymy w maksymalnie 80 minut od jego złożenia. Dzięki aplikacji InPost Fresh, klienci mogą kupić produkty, które są na wyłączność dostępne w Makro i do tej pory nie mieli do nich dostępu – są to produkty wykorzystywane w najlepszych restauracjach, pochodzące zarówno z najdalszych zakątków świata, jak i od dostawców lokalnych

Klientom oferujemy ponad 10 tysięcy produktów i wysoką jakość dostaw. Szczególnie stawiamy na kategorie, w których przez lata zbudowaliśmy silną pozycję w tak wymagającej grupie klientów jak HoReCa. W ofercie tej jesteśmy zdecydowanym liderem. Jest to bardzo szeroki wybór produktów, a wśród nich m.in. świeże ryby, owoce morza, mięso oraz owoce i warzywa. Klienci odnajdą u nas swoje ulubione produkty znanych marek oraz produkty dostępne wyłącznie w Makro. Nasza rola natomiast nie ogranicza się tylko do oferty, odpowiedzialni jesteśmy także za odcinek logistyki magazynowej, czyli selekcję i kompletację produktów. Kompletność dostaw i jakość dostarczanych produktów są dla nas najważniejsze. Specjalnie dla tego kanału uruchomiliśmy także dedykowano biuro obsługi klienta.

Przeczytaj także: InPost chce być pierwszym operatorem logistycznym w Europie

Rynek e-grocery rozwija się bardzo dynamicznie. Dwucyfrowe tempo wzrostu pozwala szacować, że za ok 4 lata jego udział całej sprzedaży produktów spożywczych w Polsce może wzrosnąć nawet do 2 %, co oznacza sprzedaż na poziomie ponad 6,5 mld zł.

Obejrzyj wywiad z ekspertką