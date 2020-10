InPost mówi o sobie "firma minimalizująca negatywny wpływ na środowisko"

Fot. materiały prasowe

InPost wyliczył, że gdyby tradycyjne dostawy kurierem do domu były zastąpione dostawą do Paczkomatu, redukcja emisji CO2 sięgnęłaby 75%. Dostarczenie paczki do maszyny InPost oznacza 0,35 kg mniej emisji CO2 do atmosfery na każdą przesyłkę.

Ślad węglowy dostaw do Paczkomatu będzie mniejszy, jeśli odbierzemy przesyłkę w drodze do pracy lub przy okazji zakupów, gdy dojdziemy do niego pieszo czy pojedziemy rowerem.

- Długookresowa strategia InPost zakłada minimalizowanie śladu węglowego przez sukcesywną rozbudowę sieci Paczkomatów – powiedział Rafał Brzoska, założyciel i prezes InPost.