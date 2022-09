InPost na rekordach. Ostrożny optymizm wobec kolejnych miesięcy

W Polsce Grupa zanotowała 36% r/r wzrost wolumenów w kanale poza platformą Allegro oraz 6% na samej platformie. Jak zauważył Rafał Brzoska w tym czasie Allegro zwiększyło wolumenowo sprzedaż o 5 proc.

W II kwartale w Polsce Grupa osiągnęła całkowity wzrost wolumenów o 20% - przy wzroście rynku o 7%, we Francji wzrost wyniósł 7% – przy spadku rynku o 24%, natomiast w Wielkiej Brytanii wzrost wolumenów wyniósł 225% – przy szacowanym spadku rynku na poziomie 7%.

W II kwartale zainstalowanych zostało prawie 2 000 nowych urządzeń i na koniec kwartału było ich ponad 24 tys., w tym: 18 418 w Polsce (+12% w porównaniu do końca 2021 roku), 1 012 (+223%

w porównaniu do końca 2021 roku) we Francji i 3 935 (+25% w porównaniu do końca 2021 roku) w Wielkiej Brytanii. W Polsce uruchomiono pierwszy Paczkomat bezekranowy, a we Francji postawiono pierwszy Paczkomat InDoor.

We Francji przeprowadzono także relaunch marki Mondial Relay odświeżając całościowo jej wizerunek, zapowiedziano wprowadzenie aplikacji mobilnej wzorowanej na InPost Mobile oraz zakomunikowano plan wdrożenia dostaw D+1 pod nazwą Mondial Relay Express (dostawa D+1), a także utworzono i odnowiono

5 oddziałów regionalnych.

• W Wielkiej Brytanii wprowadzono zwroty bez etykiet, które zaowocowały skokowym wzrostem wyników sprzedaży na tym rynku – wolumeny łącznie wzrosły o +225% r/r.

Na koniec II kwartału poprzez Paczkomat® InPost przesyłki w Polsce odbiera już prawie połowa dorosłej populacji kraju, czyli 15,8 mln osób. Oznacza to wzrost liczby użytkowników o 14% w porównaniu rdr. W Polsce już prawie połowa klientów ma swój Paczkomat® InPost w odległości siedmiominutowego spaceru.

Rafał Brzoska, założyciel i prezes zarządu InPost: Mogę z dumą powiedzieć, że są to jedne z najlepszych wyników kwartalnych w naszej historii. Odnotowaliśmy wzrost udziału na wszystkich naszych głównych rynkach, co jest szczególnie istotne w przypadku Wielkiej Brytanii i Francji, gdzie InPost obsłużył znacznie więcej przesyłek, pomimo że rynki te odnotowały spadki wolumenów. We Francji i Wielkiej Brytanii kontynuujemy obecnie pracę nad wdrożeniem dostaw następnego dnia – będzie to nowa jakość, która powinna wzmocnić naszą obecność w segmencie przesyłek B2C. W Polsce liczba paczek wysyłanych poprzez nasze urządzenia wzrosła o 20%, przy wzroście rynku na poziomie 7%. To oznacza, że kluczowym czynnikiem decydującym o wyborze naszych urządzeń przez konsumentów jest lojalność do marki InPost, wygoda i satysfakcja, a nie jedynie cena.





Firma rozwija programy takie jak np. Green City, w którym we współpracy z władzami miast w sposób zrównoważony rozwija swoją sieć. Dziś w tym programie uczestniczy ponad 40 miast. InPost ostatnio wdrożył także między innymi EkoBox, czyli opakowanie wielokrotnego użytku na dostawy do skrytek oraz funkcję natychmiastowych, bezetykietowych zwrotów

z urządzeń Paczkomat® poprzez aplikację mobilną. Spółka zainstalowała również pierwsze bezekranowe urządzenia Paczkomat®, zmniejszające zużycie energii i wymagające mniejszej ilości komponentów.



Jeśli chodzi o krótkoterminowe perspektywy dla polskiego rynku w obecnych warunkach makroekonomicznych, jesteśmy ostrożnymi optymistami. Według naszych prognoz możemy dalej zwiększać udział w rynku oraz łagodzić wpływ inflacji przez dostosowywanie cen, co powinno być widoczne w wynikach w drugim półroczu tego roku. Pozytywna jest także perspektywa długoterminowa, a to dlatego, że coraz więcej konsumentów i partnerów e-commerce wybiera Paczkomat® InPost. Wierzymy też mocno w adaptację polskiego modelu dostaw ostatniej mili na innych wiodących, europejskich rynkach i uzyskanie efektu skali - dodał Brzoska.