InPost podkreśla, że jest firmą minimalizującą negatywny wpływ na środowisko

Fot. materiały prasowe

InPost ocenia, że jest najbardziej neutralnym dla środowiska dostawcą usług logistycznych. Opracowany przez InPost kalkulator śladu węglowego wskazuje, że gdyby tradycyjne dostawy kurierem do domu były zastąpione dostawą do Paczkomatu, redukcja emisji CO2 sięgnęłaby nawet 75%. Dostarczenie paczki do maszyny InPost oznacza co najmniej 0,35 kg mniej emisji CO2 do atmosfery na każdą przesyłkę.

- W przypadku wyboru standardowej dostawy paczek kurierem wywieramy zdecydowanie większy wpływ na środowisko niż korzystając z Paczkomatów. Ślad węglowy średnio dla przesyłki z dostawą do domu wynosi 0,659 kg CO2 – biorąc pod uwagę całą trasę przesyłki, z czego 0,294 kg CO2 tylko na ostatniej mili – informuje InPost.

Tymczasem średnie wyniki dla dostaw do Paczkomatów to zaledwie 0,229 kg CO2 na całej trasie i tylko 0,075 kg CO2 na ostatniej mili. Ślad węglowy dostaw do Paczkomatu może być jeszcze mniejszy, jeśli nasze dotarcie do maszyny również będzie neutralne dla środowiska – gdy odbierzemy przesyłkę w drodze do pracy lub przy okazji zakupów, gdy dojdziemy do niego pieszo czy pojedziemy rowerem.

- Naszym celem jest umacnianie pozycji najbardziej neutralnej dla środowiska marki w kategorii usług logistycznych. Długookresowa strategia InPost zakłada minimalizowanie śladu węglowego przez sukcesywną rozbudowę sieci Paczkomatów. Nasza prośrodowiskowa wizja wymaga od nas spójnych i konsekwentnych działań – chcemy w ten sposób także inspirować i motywować innych do działania – powiedział Rafał Brzoska, założyciel i prezes InPost.