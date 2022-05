InPost sponsorem piłkarskiej reprezentacji Polski. Największy kontrakt z prywatną firmą

Na wspólnej konferencji na PGE Narodowym pojawili się: prezes PZPN Cezary Kulesza, sekretarz generalny Łukasz Wachowski oraz Grzegorz Stańczuk, dyrektor departamentu marketingu i sponsoringu PZPN. InPost reprezentował założyciel i prezes Rafał Brzoska i Izabela Karolczyk-Szafrańska, dyrektor marketingu InPost.

- Fakt, że w 2022 roku mundial będzie rozgrywany w miesiącach zimowych daje dodatkowe możliwości marketingowe InPostowi - powiedział Cezary Kulesza, prezes PZPN. Stanie się sponorem reprezentacji, ma pozwolić InPostowi na zwiększenie zaangażowania kibiców w wielu nowych kanałach i zaprezentować nowatorskie rozwiązania InPost. Z efektów współracy będą korzystały wszystkie marki firmy w tym Paczkomaty i Fresh.

284408732_3217122665224108_285937564017364583_n.jpg

InPost ma prawo do wykorzystania w działalności marketingowej oficjalnego logotypu reprezetacji Polski. Umowa gwarantuje również ekspozycję na strojach treningowych reprezentacji oraz nośnikach reklamowych podczas meczów reprezentacji, rozgrywanych w Polsce, a także w materiałach marketinowych PZPN, oraz ściankach sposnorskich w czasie konferencji prasowych, na stronie internetowej PZPN i stronie "Łączy nas piłka" oraz biletch i programach meczowych. InPost zyska także dostęp do kanałów social media należących do PZPN.

Kto sponsoruje piłkarzy?

Od 2014 roku głównym sponsorem reprezentacji piłkarskiej jest Grupa Lotos i nadal nim pozostanie.

Status oficjalnych sponsorów mają: STS, Biedronka, Oshee, Leroy Merlin i T-Mobile Polska. Partnerami kadry są natomiast: Alior Bank, rent99, Fakro i Ustronianka.

Najbliższy mecz reprezentacji odbędzie się 1 czerwca. W Lidze Narodów UEFA Polska zmierzy się z Walią.

285139526_5246198802107086_8207156960322729597_n.jpg

InPost - historia spółki

InPost to wiodąca platforma dostaw dla e-commerce w Europie. Założony w 1999 roku przez Rafała Brzoskę, InPost posiada sieć ponad 20 tys. Paczkomatów w Polsce, Wielkiej Brytanii i Włoszech, a także świadczy usługi kurierskie i fulfillment dla sprzedawców e-commerce w Polsce, współpracując z ponad 40 tys. e-sprzedawców.

W styczniu 2021 InPost zadebiutował na giełdzie EURONEXT Amsterdam.

W lipcu 2021 roku InPost sfinalizował przejęcie Mondial Relay, wiodącej francuskiej firmy dostarczającej przesyłki w formacie ‘poza domem’ we Francji, krajach Beneluksu i na Półwyspie Iberyjskim. Tym samym InPost stał się największą w Europie platformą dostaw dla e-commerce. InPost i Mondial Relay dostarczyły łącznie w 2021 roku ponad 517 mln przesyłek.

W 2021 roku InPost odnotował wzrost przychodów o 82%, do poziomu 4,6 mld zł. Za 46 proc. przychodów w Polsce odpowiada jeden klient - marketplace. Zysk netto grupy w ubiegłym roku wzrósł do 491,3 mln zł z 351,5 mln zł rok wcześniej. W IV kwartale ubiegłego roku zysk zwiększył się do 174,2 mln zł z 144 mln zł przed rokiem. Nakłady inwestycyjne Grupy wzrosły o 74% rdr., do 935,6 mln zł.

281788429_5246254502101516_5214560578296409797_n.jpg

W 2021 roku zasilił polski budżet kwotą ponad 510 mln zł z tytułu podatków. W ciągu 4 ostatnich lat Grupa InPost odprowadziła łącznie ponad 983 mln zł podatków.