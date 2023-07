InPost traci cierpliwość do PZPN? Tarczyński już zrezygnował ze współpracy

Rafał Brzoska chce wyjaśnień od PZPN

Kilka dni temu wyszło na jaw, że członkiem delegacji na mecz reprezentacji Polski z Mołdawią w Kiszyniowie był Mirosław Stasiak, były działacz piłkarski, skazany proceder korupcyjny. Jak przekazał PZPN, Mirosław Stasiak był uczestnikiem wyjazdu na zaproszenie jednego z partnerów. Jednym z partnerów PZPN jest też firma InPost. Jej założycielowi i prezesowi Rafałowi Brzosce nie spodobał się komunikat wydany przez federację.

Rafał Brzoska krytycznie o PZPN, fot. za Twitter

"Sugerowanie przez PZPN, że osoba powiązana z korupcją w piłce, czyli Pan Stasiak rzekomo był zaproszony do Mołdawii przez jednego ze sponsorów (gdzie InPost jest jednym ze sponsorów) jest skandalicznym nadużyciem! Na meczu od nas byli jedynie pracownicy firmy. Oczekujemy natychmiastowego podania informacji, który ze sponsorów rzekomo zaprosił tę osobę. Po drugie - bardzo poważnie zastanawiamy się nad kontynuowaniem wsparcia polskiej piłki w formule, którą ostatnio obserwujemy. Nie pozwolimy na to, by nasz brand był wiązany z korupcją" - napisał Rafał Brzoska na Twitterze.

InPost jest partnerem reprezentacji Polski od 30 maja 2022 r. Umowa obowiązuje do 31 lipca 2024 r. z możliwością przedłużenia o kolejne dwa lata.

Tarczyński kończy współpracę z PZPN

Firma Tarczyński zerwała w piątek umowę sponsoringową z Polskim Związkiem Piłki Nożnej, podpisaną we wrześniu 2022 roku - podał serwis WP Sportowe Fakty. "Podjęliśmy decyzję o zakończeniu współpracy z PZPN w obecnej formule. Nie przedłużymy umowy, którą podpisaliśmy we wrześniu 2022 roku, a nasz dział prawny aktualnie analizuje możliwości jej wypowiedzenia w trybie natychmiastowym w obliczu zaistniałych sytuacji" - informuje w oświadczeniu prezes firmy Jacek Tarczyński.

Marka wędlin i kabanosów Tarczyński została oficjalnym sponsorem piłkarskiej reprezentacji Polski jesienią ubiegłego roku. Współpracę zaplanowano przynajmniej do połowy 2024 roku. Na mocy umowy kabanosy Tarczyński zyskały status oficjalnej przekąski reprezentacji Polski. Logo marki było obecne na bandach LED, w czasie konferencji prasowych reprezentacji Polski oraz eksponowane na zewnętrznych częściach PGE Narodowego.