Instalacje fotowoltaiczne w Dino za 12 mln zł. 5,2 mln zł zapłaci spółka

W 2021 r. spółka Dino Polska zawarła z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę dotyczącą dofinansowania projektu zakładającego wzrost wytwarzania przez spółkę energii z odnawialnych źródeł energii.

Projekt zostanie dofinansowany z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Przedmiotem projektu jest montaż instalacji fotowoltaicznych na dachach magazynów oraz sklepów należących do „DINO POLSKA” S.A. w 30 lokalizacjach na terenie Wielkopolski. Celem projektu jest zwiększenie możliwości wytwarzania energii przez spółkę z odnawialnych źródeł energii i tym samym zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną pochodzącą ze źródeł konwencjonalnych. W efekcie ilość gazów cieplarnianych trafiających do atmosfery powinna zostać zredukowana o około 1334,45 ton ekwiwalentu CO2 rocznie.

Projekt za 12 mln zł

Zgodnie z założeniami projektu zainstalowane panele będą miały łączną moc około 2 MW, a produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE powinna wynieść w pierwszym roku około 1617,5 MWh. Całkowita wartość projektu jest szacowana na 11,99 mln zł. Wydatki kwalifikowane mogą wynieść do 9,47 mln zł, z czego 4,27 mln zł będzie współfinansowane z budżetu środków europejskich, a 5,20 mln zł będzie pochodzić z wkładu własnego firmy.

Przypomnijmy, że w lutym br. Dino Polska, podała, że rozpoczyna kolejne inwestycje w odnawialne źródła energii. Na dachach 400 sklepów sieci są już zamontowane panele fotowoltaiczne, kolejne 400 sklepów w panele zostanie wyposażonych wkrótce.

Na koniec września 2021 r. sieć Dino liczyła 1706 sklepów, wobec 1371 marketów rok wcześniej.

Łącznia wartość przychodów ze sprzedaży Grupy Dino przekroczyła w I półroczu 2021 r. 6 mld zł, podczas gdy w analogicznym okresie 2020 r. było to 4,7 mld zł. Dynamika sprzedaży w sklepach, które istnieją od co najmniej roku (like-for-like; LfL) wyniosła 9,5%. Zysk netto grupy Dino Polska wyniósł wyniósł 341 mln zł (wzrost o 35,4 proc. rdr). W I półroczu 2021 r. wynik EBITDA zwiększył się rok do roku o 28,9% do 552,7 mln zł. Marża EBITDA wyniosła 9,19%, podczas gdy w I półroczu 2020 r. było to 9,15%. Nakłady inwestycyjne to 709 mln zł