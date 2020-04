Interma Trade (dawniej Briju) złoży wniosek o ogłoszenie upadłości

Interma Trade (dawniej Briju) planuje złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości - poinformowała spółka w komunikacie.

"Zarząd (...) podjął decyzję o konieczności zmiany stanowiska dotyczącego założenia kontynuowania działalności przez spółkę w okresie najbliższych dwunastu miesięcy, przyjętego w raporcie rocznym opublikowanym w dniu 9 kwietnia 2020 r. oraz o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości w związku z powstaniem stanu, w którym spółka utraciła zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych" - napisano w komunikacie.

"Decyzja podjęta została w oparciu o otrzymane, po dniu publikacji raportu, informacje o zmianach dotyczących perspektyw rozwoju spółek zależnych, od których Emitent zamierzał pozyskać finansowanie bieżącej działalności, tj. od BRIJU Solo Investment oraz BRIJU Secur." - dodano.

Spółka podała, że zmiana sytuacji tych podmiotów wynika z narastających konsekwencji rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, w tym w szczególności polegających na opóźnieniu dostaw surowca planowanych do realizowania na rzecz spółki BRIJU Secur, a w konsekwencji powstania stanu niepewności co do możliwości uzyskania zakładanego poziomu przychodów, a także przewidywanej zmianie terminów realizacji inwestycji przez spółkę zależną od BRIJU Solo Investment tj. spółkę kirgiską Sprint-Stroj OcOO, związanej z przygotowywaniem tej spółki do wydobywania złota. (PAP Biznes)

