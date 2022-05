Intermarché Drive pojawia się w kolejnych miastach

Jak zrobić zakupy w Intermarché Drive?

Rozwiązanie Drive daje możliwość zamówienia produktów przez stronę internetową oraz ich odbioru w specjalnie wyznaczonej do tego strefie, znajdującej się przed supermarketem. W zależności od lokalizacji w ofercie dostępnych jest od 9 do 12 tysięcy artykułów. Zakupione przez internet produkty są pakowane i dostarczane przez obsługę sklepu bezpośrednio do samochodu klienta. Użytkownik wybiera dogodną dla siebie godzinę odbioru zakupów, a zamówienie może być gotowe już po upływie dwóch godzin. W razie potrzeby, przygotowane zakupy będą czekać na odbiorcę jeszcze przez 24 godziny od wstępnie wybranego terminu odbioru.

Kolejne miasta w planach Intermarche?

– Zmieniające się zwyczaje zakupowe konsumentów skutkują wzrostem popularności sprzedaży przez internet. Priorytetem Grupy Muszkieterów jest odpowiadanie na oczekiwania klientów, dlatego obecnie intensywnie rozwijamy usługę Intermarché Drive. W planach mamy wdrożenia usługi w kolejnych polskich miastach – mówi Eliza Orepiuk-Szymura, Dyrektor ds. Komunikacji i Informacji w Grupie Muszkieterów.

Muszkieterowie oferują właścicielom sklepów zrzeszonym w Grupie szereg możliwości w zakresie udoskonalania ich oferty. Poza rozwiązaniem z zakresu e-commerce Drive, przedsiębiorcy mogą rozwijać swoje biznesy także poprzez inne usługi, np. otwarcie stacji paliw Intermarché. Decydując się na taki krok, właściciele mogą liczyć na pełne wsparcie centrali Grupy Muszkieterów.