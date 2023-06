Intermarché startuje z drugą edycją akcji promocyjnej „Interkasa”

We wszystkich sklepach sieci Intermarché w Polsce 1 czerwca br. wystartowała II edycja akcji promocyjnej „Interkasa”. Potrwa do 21 czerwca br. włącznie. Klienci, którzy spełnią jej warunki, otrzymają e-bony o wartości 5 zł, 10 zł lub 15 zł do wykorzystania w wybranej placówce sieci.