Intermarché wprowadza markę parasolową. Jeden brand zamiast kilkunastu

Obecnie Intermarché posiada w swojej ofercie blisko 1500 produktów marki własnej pogrupowanych w kilkanaście brandów. W minionym roku sieć dokonała analizy oraz rewizji całego portfolio, co stanowiło fundament do opracowania strategii dla tej kategorii produktów. Na tej bazie powstała koncepcja utworzenia marki parasolowej, która ma jednoznacznie kojarzyć się z brandem Intermarché i łatwiej zakorzenić w świadomości klientów. Marka przyjęła nazwę O la la!.

Intermarché z nową strategią dla marek własnych

Wprowadzenie O la la! jest jednocześnie odpowiedzią Intermarché na aktualne potrzeby i oczekiwania Polaków, a także obecną sytuację gospodarczą zachęcającą klientów do jeszcze częstszego wyboru marek własnych: jakościowych, a jednocześnie przystępnych cenowo. Jak pokazują dane z końca 2022 roku, sięga po nie w Polsce aż 13,5 mln gospodarstw domowych.

W ofercie marki O la la! znajdują się artykuły spożywcze z wielu kategorii: od przypraw, poprzez napoje, zdrowe przekąski, aż po proste do przygotowania dania obiadowe dla najbardziej zabieganych, a także produkty dla dzieci. Aby zachować spójność, a jednocześnie podkreślić indywidualne cechy każdej z kategorii, sieć sklepów Intermarché wydzieliła rodziny produktów podobne do siebie z konsumenckiego punktu widzenia i nadała im odrębne cechy graficzne. Podstawowy podział oznaczyła różnymi kolorami logo O la la!. Zielonym – składniki kulinarne (przetwory z warzyw i owoców, produkty sypkie, przyprawy czy oleje), purpurowym – „małe przyjemności” (kawę, herbatę, czekoladę i słodycze), brązowym – dania gotowe, wstępnie skomponowane lub przyrządzone, malinowym – soki, a błękitnym – wody mineralne, źródlane i smakowe.

Intermarché zwiększy asortyment produktów marki własnej

Pierwsze produkty marki własnej O la la! są już dostępne w sklepach Intermarché. Klienci zyskali wybór 80 jakościowych produktów w dyskontowych cenach. Do końca br. roku sieć planuje zwiększyć ich liczbę do 250, a docelowo – do blisko 600.