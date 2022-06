Intermarche skupia się na marce własnej. Zapowiada dyskontowe ceny

Nowy, spójny i konsekwentny branding pod parasolem Intermarché obejmuje produkty z takich grup, jak owoce i warzywa, wędliny, ryby, jaja, nabiał czy dania gotowe. Zmiany uwzględniają rozbudowę, modernizację gamy, a także rebranding istniejących produktów.

Nowa oferta marek własnych Intermarche

Nowe marki własne z tego obszaru zostały stworzone w jednym koncepcie i charakteryzują się spójną identyfikacją wizualną opartą na wykorzystaniu dymków dialogowych. W ten sposób staną się one przewodnikiem po kategorii, ułatwiając klientom podejmowanie decyzji zakupowych.

Oferta nowych marek skierowana jest przede wszystkim do osób, które szczególną wagę przywiązują do wysokiej jakości naturalnych produktów, w tym pochodzących od lokalnych producentów. Świeże owoce i warzywa klienci Intermarché znajdą pod marką „Z Sadów i Pól”, a wędliny, w tym naturalne i oparte na tradycyjnych recepturach – pod nazwą „Prosto z Wędliniarni”. Logotypami „Z Jezior i Mórz” opatrzone są ryby i przetwory rybne, a jaja – znakiem „Jaja z Kurnika”. Produkty nabiałowe dostępne będą pod marką „Z Mlecznej Drogi”, a dania gotowe „Z Dobrej Kuchni”.



– Marki własne są integralną częścią Intermarché. Dlatego już od marca br. wdrażamy nową strategię ich rozwoju, rozpoczynając zmiany brandingowe od kategorii produktów świeżych – naszego obszaru strategicznego, na którym budujemy ekspercki wizerunek Intermarché. Tworzymy w ten sposób unikalną ofertę, stanowiącą o pozycjonowaniu i wyróżnianiu się naszej sieci. Rynek marek własnych dynamicznie się rozwija – i trend ten jest widoczny również w naszej sieci. Aby utrzymać to tempo, planujemy wprowadzić w tym roku kilkadziesiąt nowych produktów, które planowo przechodzą przez cykliczne badania laboratoryjne dla potwierdzenia jakości, oraz badania konsumenckie w celu uzyskania obiektywnych wskazówek od klientów. Co najważniejsze, zapewniamy konkurencyjne ceny, dbając o to, by nasze nowe produkty były dostępne w cenie swoich odpowiedników w dyskontach – mówi Tomasz Waligórski, Dyrektor Generalny Intermarché.