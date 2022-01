Intermarche z planami rozwoju cyfrowego

Jednocześnie trwają intensywne prace nad uruchomieniem programu lojalnościowego, którego debiut planowany jest na 2022 rok. Zgodnie z oczekiwaniami klientów, Intermarché kontynuuje cyfrowy rozwój i pracuje nad kolejnymi udogodnieniami, m.in. nad możliwością realizacji zakupów z poziomu aplikacji.

Miniony rok był najlepszym w historii aplikacji Intermarché Polska, wprowadzonej na rynek w 2017 roku, zarówno pod względem liczby jej pobrań, jak i wzrostu liczby aktywnych użytkowników. Sukces aplikacji wynika po części ze zmieniających się trendów rynkowych, ale jest również efektem działań, które sieć podejmuje w celu ulepszania jej funkcjonalności.

Dzięki aplikacji klienci mogą zapoznać się z bieżącą ofertą sieci Intermarché, co umożliwiają regularnie udostępnianie gazetki. Ponadto jej użytkownicy mogą liczyć na wiele dodatkowych korzyści dzięki dostępowi m.in. do kuponów zniżkowych na wybrane produkty oraz rabatów w postaci wirtualnych bonów obniżających całą wartość koszyka zakupowego. W mijającym roku w aplikacji dodano również wirtualną kartę, która docelowo ma stać się nośnikiem kolejnych benefitów.

Jednocześnie trwają prace nad stworzeniem programu lojalnościowego, którego uruchomienie ma nastąpić w 2022 roku. W kolejnych miesiącach Intermarché planuje także dalsze zmiany w aplikacji, w tym wprowadzenie nowych, atrakcyjnych mechanizmów promocyjnych.

Jedno, spójne doświadczenie zakupowe

– W odpowiedzi na zmieniające się potrzeby i zwyczaje konsumentów, prowadzimy intensywne działania zmierzające do połączenia naszych środowisk cyfrowych, czyli strony korporacyjnej, usługi e-commerce Drive oraz aplikacji mobilnej. Chcemy tym samym zaoferować naszym klientom jedno, spójne doświadczenie zakupowe, niezależnie od wybranego przez nich kanału interakcji z marką. Jest to fundament do dalszego rozwoju sprzedaży wielokanałowej, która jest jednym z naszych priorytetów – mówi Piotr Wojtczak, Kierownik Działu Marketingu Klienta Intermarché.

W związku z planami rozwoju cyfrowego sieć udostępni niedługo nową wersję aplikacji mobilnej Intermarché. Znajdzie się w niej szereg przydatnych funkcjonalności i rozwiązań do wykorzystania w trakcie zakupów stacjonarnych, a w przyszłości również podczas e-zakupów, które docelowo będzie można realizować z poziomu aplikacji.