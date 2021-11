Intermarche zadowolone z efektów restrukturyzacji. Ma wsparcie finansowe z centrali

Spółka SCA PR Polska została założona we wrześniu 1997 roku i jest centralą zakupową sieci sklepów spożywczych Intermarche w Polsce.

Bilans

Bilans spółki na koniec grudnia 2020 r. zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 405 966,00 tys. zł. Przychody netto ze sprzedaży towarów i usług w 2020 roku wyniosły 1 869 030 tys. zł i nieznacznie wzrosły w stosunku do 2019 roku tj. o 29 105 tys. zł. Spółka odnotowała nieznaczny wzrost obrotów w efekcie skutecznej restrukturyzacji w latach poprzednich i w

roku bieżącym.

W roku 2020 firma miała stratę netto w wysokości 46 689 tys. zł., niemniej jednak budżety na lata następne przewidują realizację dodatnich wyników, przede wszystkim dzięki fazie końcowej procesu restrukturyzacji, którego celem jest osiągnięcie dodatniej rentowności oraz ponownej ekspansji geograficznej sieci Intermarche.

Działalność spółki jest finansowana przede wszystkim kredytem kupieckim oraz finansowana i wspierana przez udziałowca ITM Polska.

Zamknięcia i ....otwarcia

Na początku roku 2020 spółka współpracowała z 204 sklepami Intermarche w tym 4 partnerskimi i 163 sklepami Bricomarche oraz 6 składami budowlanymi. Na koniec roku 2020 liczba funkcjonujących sklepów wynosiła odpowiednio 197 IM w tym 4 sklepy partnerskie i 171 BM oraz 6 składów budowlanych. Na koniec roku było też 67 stacji paliw z reguły przy sklepach Intermarche.

Po analizach finansowych 7 sklepów, które z różnych przyczyn były nierentowne i generowały straty w strukturach centralnych w Polsce, Grupa Muszkieterów w latach wcześniejszych zamknęła kilkanaście placówek. W przyszłym roku spółka zamierza wznowić otwieranie nowych sklepów spożywczych pod szyldem INTERMARCHE w Polsce,

Zarząd SCA PR Polska analizując efekty wdrożenia programu

restrukturyzacji uważa, że program ten umożliwił sieci INTERMARCHE w krótkiej perspektywie możliwość podjęcia skutecznej walki konkurencyjnej z innymi sieciami spożywczymi.

Przypomnijmy, że Intermarché w 2020 roku zaprezentowało nowy koncept supermarketu o nazwie Power. W pilotażowej placówce zmieniono układ sklepu, poszerzono wybrane gamy produktowe, zastosowano dłuższe taśmy kasowe oraz odświeżono szatę graficzną wnętrza i elewacji.

Pomoc z centrali

28 września 2021 r. SCA PR Polska otrzymała oświadczenie od jednostki nadrzędnej grupy kapitałowej Les Mousquetaires S.A.S., w którym Les Mousquetaires zobowiązała się do udzielenia wsparcia finansowego, niezbędnego do zapewnienia kontynuacji działalności spółki, w dającej się przewidzieć przyszłości tj. co najmniej 12 miesięcy od daty powyższego

oświadczenia.