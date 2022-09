Intersport, Less.Bike, 7 mil w Galerii Mokotów. Obiekt zmienia nazwę na Westfield Mokotów

Galeria Mokotów poszerza swoją ofertę. Nowi najemcy to m.in. restauracje i sklepy odzieżowe. 29 września 2022 r. Galeria Mokotów, dołączy do grona centrów handlowych WESTFIELD, oficjalnie zmieniając nazwę na WESTFIELD MOKOTÓW. Wydarzenie to uświetni koncert brytyjskiej piosenkarki Jessie Ware.