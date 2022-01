Intersport na wznoszącej fali. Wynik najlepszy od dekady

Spółka Intersport wypracowała masę marży 21.095 tys. zł, czyli wyższą o 114,5% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (było: 9.832 tys. zł).

W ujęciu r/r poprawiła o 6.669 tys. zł wynik EBITDA, który wyniósł obecnie 1.566 tys. zł, zaś w analogicznym okresie ubiegłego roku był na poziomie -5.104 tys. zł.

Zminimalizowano też stratę brutto do poziomu 457 tys. zł (było: strata brutto: 6.936 tys. zł).

Spółka odnotowała r/r lepszy wynik finansowy dzięki poprawie marży procentowej o 9 p.p. oraz trwającej cały czas dyscyplinie kosztowej. Na poprawę wyników przychodowych wpłynęła również zmiana polityki handlowej wynikająca z nowej strategii spółki, która przyniosła zdecydowanie większą sprzedaż we wszystkich kanałach, szczególnie w grudniu.

Intersport - wyniki za rok obrotowy 2021/22

Narastająco, w całym roku finansowym tj; okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2021 roku obrotowego 2021/2022 spółka:

•osiągnęła łączne przychody netto ze sprzedaży w wysokości 169.884 tys. zł, czyli o 39,2% wyższe w stosunku do analogicznego okresu (było: 122.028 tys. zł)

•wypracowała masę marży 56.516 tys. zł, czyli wyższą o 69,4% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (było: 33.357 tys. zł).

•w ujęciu r/r poprawiła o 13.986 tys. zł wynik EBITDA, który wyniósł obecnie 5.764 tys. zł, zaś w analogicznym okresie ubiegłego roku był na poziomie -8.222 tys. Zł

•dynamika obrotów za pośrednictwem kanału e-commerce wzrosła w tym okresie o 16,8% i stanowiła 14,8% udziału w ogólnej sprzedaży detalicznej. Dynamika sprzedaży w sklepach wzrosła w tym okresie o 38,5%.

Według wstępnych szacunków w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia roku obrotowego 2021/2022, spółka Intersport wypracowała zysk brutto na poziomie 35 tys. zł. W analogicznym okresie ubiegłego roku spółka osiągnęła stratę brutto na poziomie 13.521 tys. zł. Wynik ten jest najlepszym, jaki osiągnął Intersport od ponad 10 lat - podano.