Intersport otworzył w Zakopanem sklep w formacie Alpain Store

Około 70 proc. Polaków przed pandemią deklarowało, że uprawia sporty zimowe – wynika z badania portalu Triverna. Natomiast w 2020 roku wartość sprzedanego sprzętu zimowego w Polsce wyniosła 166 mln zł – według analizy firmy PMR.

INTERSPORT ALPAIN STORE

Nowy koncept sklepu ALPAIN STORE ma pomóc w budowie brandu, z którym klienci chętnie się utożsamiają. Dwupoziomowy salon przy Krupówkach jest pierwszą tego typu lokalizacją w Polsce. Ponowne otwarcie sklepu miało miejsce 19 stycznia br.

Nowy proof of concept nawiązuje do salonów szwajcarskich czy austriackich, specjalizujących się w narciarstwie. Salon został zmodernizowany w myśl globalnego hasła: „The Heart of Sport”, które ma motywować konsumentów do podejmowania różnorodnych aktywności.

Ponadto sklep charakteryzuje się unikalnym designem podkreślającym klimat Podhala, a także przestrzenią ponad 700 mkw. Podzielony jest on na strefy. Największe z nich są strefy outdooru oraz narciarstwa – nie tylko alpejskiego, ale także skitour. Miłośnicy wędrówek oraz wspinaczki wysokogórskiej także znajdą coś dla siebie, gdyż sklep wyposażony został w asortyment wspinaczkowy – liny, czekany, karabinki, ekspresy i inne akcesoria. Fani mniej górskich aktywności znajdą tutaj sprzęt z kategorii: pływanie, bieganie czy trening. Nie brakuje także ekwipunku marek premium – wśród nich znaleźć można asortyment takich producentów jak: Rossignol, K2, Head, Volkl, Salomon, Atomic, Nordica oraz odzież i obuwie brandów: Descente, Salewa, Silvini, The North Face, Columbia, Helly Hansen czy docenianą za granicą markę własną – McKinley.

(Nie)zwykły sklep

Wchodząc do nowej lokalizacji czuć klimat Zakopanego – mnogość elementów wykonanych z drewna oraz skał nawiązuje do wspinaczki wysokogórskiej. W salonie podziwiać można wielkoformatowe zdjęcia tatrzańskich widoków, udostępnione dzięki uprzejmości znanego lokalnego fotografa – Adama Brzozy. Poza jego produkcjami dostępna jest mała galeria zdjęć ze zbiorów Muzeum Tatrzańskiego. Co więcej, na miejscu znajdują się również kultowe krzesełka z wyciągu krzesełkowego, na których istnieje możliwość zrobienia sobie zdjęcia.

Poza ofertą sprzedażową salon proponuje możliwość serwisowania sprzętów, wykonując tzw. serwis mokry. Klienci mają możliwość skorzystania z wypożyczenia sprzętu do skituringu oraz z Centrum Testowego, będącego nowoczesną formą wypożyczenia i przetestowania topowych modeli nart.