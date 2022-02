Intersport w Dekadzie Olsztyn

W ofercie nowego salonu znajdą się produkty światowych marek takich jak: Nike, Adidas, Under Armour, Reebok, Salomon, The North Face, Viking, Uvex, 4F. Kolekcja wzbogacana jest markami uzupełniającymi oraz markami własnymi. W sklepie sezonowo uruchamiany będzie także profesjonalny serwis narciarski i rowerowy. Nowy salon zajmie powierzchnię ok. 340 mkw.

Dekada Olsztyn to centrum handlowe znajdujące się w śródmieściu 160-tys. Olsztyna. Obiekt zlokalizowany jest pomiędzy kluczowymi ulicami miasta: ul. Partyzantów i ul. Kościuszki. Na 3,8 tys. mkw. olsztyńskiej Dekady znajduje się 12 salonów popularnych marek.

Za komercjalizację obiektu odpowiada BOIG Property Consulting.