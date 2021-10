Intersport z najlepszym wynikiem od pięciu lat

Spółka odnotowała r/r lepszy wynik finansowy dzięki poprawie marży procentowej o 3 p.p. oraz trwającej cały czas dyscyplinie kosztowej.

Na poprawę wyników przychodowych wpłynęła również zmiana polityki handlowej wynikająca z nowej strategii spółki.

W II kwartale roku obrotowego 2021/2022 spółka:

•odnotowała łączne przychody netto ze sprzedaży w wysokości 56.167 tys. zł, czyli o 20,3% wyższe w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (było: 46.680 tys. zł);

•wypracowała masę marży 20.642 tys. zł, czyli wyższą o 31,1% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (było: 15.740 tys. zł);

•w ujęciu r/r poprawiła o 4.388 tys. zł wynik EBITDA, który wyniósł obecnie 2.001 tys. zł, zaś w analogicznym okresie ubiegłego roku był na poziomie -2.387 tys. zł;

•osiągnęła wzrost o 48% dynamiki sprzedaży za pośrednictwem kanału e-commerce, który stanowił 11% udziału w ogólnej sprzedaży detalicznej.

Przeczytaj także: Grupa Chorten podwoiła zysk

Najlepszy wynik od 5 lat

Narastająco w okresie od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. tj. w I półroczu roku obrotowego 2021/2022, spółka osiągnęła łączne przychody netto ze sprzedaży w wysokości 106.474 tys. zł, czyli o 30% wyższe w stosunku do analogicznego okresu (było: 81.913 tys. zł) i wypracowała masę marży 35.552 tys. zł, czyli wyższą o 51,1% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (było: 23.525 tys. zł). Dynamika obrotów za pośrednictwem kanału e-commerce wzrosła w tym okresie o 28,4% i stanowiła 15% udziału w ogólnej sprzedaży detalicznej.

Według wstępnych szacunków w I półroczu roku obrotowego 2021/2022, spółka wypracowała zysk brutto na poziomie 623 tys. zł. W analogicznym okresie ubiegłego roku Spółka osiągnęła stratę brutto na poziomie 6.584 tys. zł. Należy zaznaczyć, że uzyskany wynik za pierwsze półrocze jest najlepszym od 5 lat.