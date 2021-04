Intersport z nową radą dyrektorów będzie rozwijać omnichannel

fot. rada dyrektorów Intersport

Agata Prorok, Robert Wiśniewski, Tomasz Matonóg, Justyna Kawa i Paweł Holik z nowymi stanowiskami w INTERSPORT Polska SA. Nadrzędnym celem zarządu spółki oraz nowopowołanej rady dyrektorów jest weryfikacja przyjętego modelu biznesowego i rewitalizacja kluczowych procesów, wpisujących się w trend omnichanelowego handlu detalicznego.

Za zarządzanie ofertą produktową, obejmując stanowisko dyrektora ds. oferty, odpowiadać będzie Justyna Kawa. W zawodowym portfolio posiada projekty realizowane dla firm: LPP, 4F i SMYK. Justyna Kawa z branżą retail związana jest od 15 lat.

Nowym dyrektorem marketingu została Agata Prorok, która w przeszłości pracowała dla takich firm jak: Suunto (Brand Manager), Showroomprive.com (Brand Manager) i W. Kruk (Marketing Digital Manager). Agata Prorok odpowiedzialna będzie za kierowanie zespołem marketingu oraz za wdrożenie spójnej strategii komunikacji marki.

Za rozwój technologii oraz zarządzanie zespołem IT odpowiada obejmujący stanowisko dyrektora IT Robert Wiśniewski, który ma 15-letnie doświadczenie zawodowe, w tym ponad 10-letnie na stanowiskach managerskich. Zarządzał strategicznymi projektami dla klientów z sektora bankowego i finansowego – Alior Bank, Deutsche Bank Polska, BNP Paribas Bank Polska SA, Santander Bank Polska czy Bank PKO BP.

Natomiast funkcję dyrektora sektora e-commerce obejmuje Tomasz Matonóg. Wnosi on do spółki wcześniejsze doświadczenie zawodowe z pracy w firmie Badura, w której odpowiadał za rozwój e-commerce.

Kolejnym członkiem rady dyrektorów jest Paweł Holik, który od ponad 15 lat piastował stanowiska związane z zarządzaniem finansami, ma też doświadczenie w branży retail – w segmencie sport i fashion. Pracował m.in. dla: Marketing Investment Group SA (marki Sizzer, Timberland, 50Style, TXM SA) czy ostatnio OTCF SA (marki 4F, OUTHORN), gdzie pełnił rolę dyrektora finansowego.

- Dążenie do rozwoju omnichannel wiążę się nierozerwalnie z dynamicznym rozwojem kanału e-commerce, wymianą środowisk IT oraz pełną digitalizacją. Każdy z nas ma jasno zdefiniowane cele – dzięki współpracy i zaangażowaniu chcemy je osiągnąć jak najszybciej – wyjaśnia Marek Kaczmarek, prezes zarządu INTERSPORT Polska S.A.

W najbliższym czasie spółka skupiać się będzie na weryfikacji przyjętej strategii biznesowej,