Inwazja Rosji na Ukrainę zwiększy inflację w Polsce. Żywność zdrożeje nawet o 12 proc.

Wojna podwyższyła także ceny ropy naftowej, co już teraz przekłada się na wyższe ceny paliw. - Ceny ropy Brent ustabilizują się na poziomie 110-115$ za baryłkę – skutkiem będzie wzrost cen benzyny wyraźnie powyżej 6,50 zł. W takich warunkach rząd może zdecydować się na przedłużenie tarcz antyinflacyjnych, co pozwoli zmniejszyć uciążliwość wysokich cen podstawowych produktów - prognozuje ekspert.

Wojna oraz sankcje UE zmniejszą aktywność gospodarczą

- Spodziewamy się, że wzrost PKB będzie niższy przynajmniej o 1 pkt. proc. niż prognozowaliśmy przed wojną. Będzie to efekt ograniczenia eksportu oraz odpływu pracowników z Ukrainy. Około 5 proc. polskiego eksportu trafia do Rosji i Ukrainy. Część z niego, np. wyroby metalowe czy meble, zostanie sprzedana do innych krajów – zagrożony jest jednak eksport wyspecjalizowanych maszyn i urządzeń. Dodatkową trudnością jest także odpływ pracowników z Ukrainy – już teraz wymaga to przeorganizowania pracy w budownictwie czy rolnictwie, gdzie chętnie zatrudniano pracowników zza wschodniej granicy - tłumaczy Marcin Klucznik.

Według informacji Straży Granicznej dotychczas polską granicę przekroczyło 675 tys. osób. Z każdym dniem granicę przekracza około 70 tys. obywateli Ukrainy. Taka tendencja utrzyma się prawdopodobnie przez następnie dni, może tygodnie. - Napływ uchodźców pomoże rozwiązać problemy z niedoborem pracowników – wpływ na wyniki gospodarcze będzie widoczny dopiero za kilka kwartałów - uważa ekspert PIE.