"Inwestor bez granic". Znamy laureatów prestiżowej nagrody

Adamed, BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego, CanPack, DocPlanner, Mercator Medical, Mercedes-Benz Manufacturing Poland, PKN Orlen, Selena, Servier oraz Unilever - te firmy znalazły się wśród tegorocznych laureatów tytułu „Inwestora bez granic”. Prestiżowe wyróżnienia przyznano podczas XII edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Wyróżnienie przyznawane jest w dwóch kategoriach: „Inwestor zagraniczny w Polsce” oraz „Polski inwestor za granicą”. Merytoryczną pieczę nad projektem sprawuje redakcja portalu gospodarczego WNP.PL i magazynu Nowy Przemysł.

Tytuły przyznano najskuteczniejszym polskim inwestorom realizującym ekspansję zagraniczną oraz aktywnym i odpowiedzialnym inwestorom zagranicznym w Polsce, wpływającym na pozytywne zmiany zachodzące w gospodarce i na rynku pracy.

O nominowanie kandydatów zwróciliśmy się do szerokiego grona: środowiska biznesu, instytucji samorządu gospodarczego, agencji i instytucji rządowych zaangażowanych w pozyskiwanie inwestorów oraz wspierających polską ekspansję gospodarczą za granicą.

- Ogłaszając konkurs „Inwestor bez granic” myśleliśmy o propagowaniu przykładów najlepszych relacji między inwestorami a ich gospodarczym otoczeniem: rynkiem kapitałowym, rynkiem pracy, administracją państwową i środowiskiem naturalnym. Wskazując laureatów posługujemy się obiektywnymi kryteriami. Bierzemy więc pod uwagę między innymi skalę poczynionych inwestycji, ich wpływ na rozwój potencjału oraz innowacyjność polskiej gospodarki i znaczenie dla rynku pracy. Ale korzystamy też z prawa do ocen bardziej subiektywnych - mówił podczas uroczystej gali Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP oraz inicjator Europejskiego Kongresu Gospodarczego





- Analizujemy skuteczność strategii - cenimy szczególnie te, które przyczyniają się do budowania marki Polski w świecie i otwierają drzwi do zagranicznych rynków kolejnym polskim firmom. Staramy się dostrzec wszystko co ważne, ciekawe i godne upowszechnienia. Dlatego współpracujemy z przedstawicielami opiniotwórczych środowisk biznesu, z samorządem gospodarczym, ekspertami, agencjami i instytucjami rządowymi. Jestem więc przekonany, że lista laureatów naszego konkursu wiernie oddaje stan polskiego rynku inwestycyjnego - dodał.



W pierwszej kategorii - „Inwestor zagraniczny w Polsce” - z grona inwestorów zagranicznych w Polsce zostali wybrani ci, których przedsięwzięcia i aktywność biznesowa została w praktyce zweryfikowana. Chodziło o inwestycje o zauważalnej skali, ale - co ważniejsze - dające rozwojowy impuls dla całej polskiej gospodarki, wnoszące nową wartość, budujące sieć kooperacji.

W ten sposób promowani są inwestorzy silnie zakorzenieni w Polsce i wiążący z polskim rynkiem swoje strategie - dbający o jakość tworzonych miejsc pracy i jej warunki, inwestujący w kwalifikacje załóg, a także w innowacyjność i rozwijający sektor badawczo-rozwojowy.





Poznaj laureatów