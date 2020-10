Inwestor Galerii Podhalańskiej oszukany przez wspólnika?

Zostałem oszukany i wystawiony przez mojego niedoszłego wspólnika Tomasza Ż. - przyznaje Stanisław Bryjak, właściciel ziemi pod niedoszłą Galerię Podhalańską. Na dokończenie budowy nie ma szans - podaje nowytarg.naszemiasto.pl.

Jak wyjaśnia Bryjak, wspomnianym wspólnikiem był kontrowersyjny biznesmen i milioner Tomasz Ż. Ten miał namówić Bryjaka, który od dawna marzył o budowie galerii na swojej działce, by rozpoczął inwestycję. Zapewniał, że gdy ta tylko ruszy to on wyłoży pieniądze na dokończenie budynku. Później jednak zapomniał przyjść na umówione z Bryjakiem spotkanie u notariusza, aż wreszcie całkowicie zaczął go unikać.

Położona w klinie pomiędzy zakopianką, a ulicą Szaflarską Galeria Podhalańska miała liczyć 21 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni handlowej, podziemny parking oraz kilkadziesiąt sklepów i butików. Gdy rozpoczynano jej budowę w 2018 roku zapowiadano, że pierwszych klientów przyjmie na wakacje 2020 roku.

Przeczytaj także: W Nowym Targu powstaje galeria handlowa

Jak twierdzi inwestor, budowa, przynajmniej na razie, nie będzie kontynuowana. Nie mam bowiem na dalsze prace pieniędzy a w obecnej sytuacji, jaką tworzy pandemia, na kredyt też nie ma szans.