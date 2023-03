Inwestorzy jak zwykli konsumenci. Też szukają okazji cenowych

Na kolejnych miejscach znajdują się budynki mieszkaniowe i magazynowe. W porównaniu do zeszłego roku widać rosnące zainteresowanie hotelami oraz obiektami handlowymi, co jest efektem odbicia po pandemii. Liczba inwestorów preferujących strategie oportunistyczne i value-add jest większa niż w poprzednich latach. Inwestorzy poszukują nieruchomości, które obecnie są tańsze, ale mają dobre perspektywy na przyszłość.

Inwestorzy szukają okazji cenowych

– Nasz raport pokazuje, że mimo trudniejszego otoczenia gospodarczego, europejscy inwestorzy wykazują znaczne zainteresowanie inwestycjami w nieruchomości. Ponad połowa z nich przewiduje, że w 2023 roku zwiększy swoją aktywność lub utrzyma ją na dotychczasowym poziomie. Trzy czwarte inwestorów instytucjonalnych prognozuje, że procentowe alokacje w inwestycje nieruchomościowe (w stosunku do całego portfela) w tym roku utrzymają poziom lub wzrosną. Mimo to spodziewamy się obniżek cen, co będzie wynikiem spowolnienia gospodarczego i wyższych stóp procentowych. Te czynniki powodują też, że coraz więcej strategii inwestycyjnych koncentruje się na poszukiwaniu okazji cenowych – mówi Przemysław Łachmaniuk, dyrektor w dziale rynków kapitałowych w CBRE.

Mimo znacznego spadku w porównaniu z minionym rokiem, sektor biurowy zajmuje pierwsze miejsce pod względem zainteresowania europejskich inwestorów nieruchomościowych. Niemal 3 na 10 z nich poszukuje tego typu obiektów. To spadek o 10 pp. w porównaniu rok do roku, gdy w biura inwestować chciało aż 39 proc. inwestorów. Rynkowi biurowemu po piętach depczą obiekty mieszkaniowe, które odnotowały wzrost o 2 pp. w ciągu roku i obecnie są interesujące dla jednej czwartej inwestorów. Wysoki poziom trzymają budynki przemysłowo-logistyczne, którym z uwagą przygląda się 23 proc. inwestujących, czyli o 2 pp. więcej niż w zeszłym roku.

Optymistycznie na rynku handlu i hoteli

Sektory handlowy i hotelowy zostały najmocniej doświadczone w pandemii. Aktualnie trend na tych rynkach zaczyna być pozytywny. Zainteresowanie hotelami wzrosło o 4 pp. w porównaniu do 2022 roku i obecnie chce w nie inwestować 8 proc. europejskich inwestorów. Tyle samo (8 proc.) przygląda się obiektom handlowym, podczas gdy jeszcze rok temu było to 6 proc.

– Wśród obiektów hotelowych największą uwagę przyciągają tradycyjne hotele z pełną obsługą, w które chce inwestować ponad połowa badanych. Hotelami resortowymi zainteresowana jest jedna trzecia z nich. Natomiast jeśli chodzi o handel, to największe zainteresowanie utrzymuje się w sektorze parków handlowych, ale ulice handlowe i centra handlowe również przykuwają wzrok europejskich inwestorów – dodaje Przemysław Łachmaniuk.