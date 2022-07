Inwestycje w nieruchomości komercyjne wzrosły prawie o połowę

W całej Europie w pierwszym półroczu 2022 r. zainwestowano 152 mld euro, czyli o 10 proc. więcej niż rok wcześniej. Pobito tym samym dotychczasowy rekord z 2018 r. kiedy inwestycje wyniosły 151 mld euro.

- Wolumen inwestycyjny, który zobaczyliśmy w Polsce po pierwszym półroczu 2022 r. to drugi co do wielkości wolumen w historii naszego rynku. Tylko w 2018 r. odnotowaliśmy lepsze wyniki. To pokazuje, że wyszliśmy bardzo sprawnie z pandemii, co znalazło odzwierciedlenie w mocnym otwarciu w pierwszym kwartale. Dodatkowo, pomimo wojny w Ukrainie i jej implikacji na rynki finansowe oraz ogólną sytuację gospodarczą, odnotowaliśmy znaczące transakcje także w drugim kwartale. W handlu, dzięki dwóm transakcjom portfelowym w pierwszym kwartale 2022 r. wzrost wyniósł aż 173 proc. – komentuje Przemysław Felicki, dyrektor w Dziale Rynków Kapitałowych z CBRE.