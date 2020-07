Irlandzkie Tesco wspiera małych dostawców, natychmiastowe płatności do końca stycznia 2021 r.

Tesco w Irlandii ogłosiło, że przedłuży zmienione warunki płatności dla małych dostawców do 31 stycznia 2021 r. Umożliwi to ponad 200 małym irlandzkim firmom spożywczym i napojowym otrzymywanie natychmiastowych płatności za faktury.

Tesco dodało, że mniejsi dostawcy są jednymi z najbardziej dotkniętych w branży spożywczej od początku pandemii COVID-19.



Dyrektor handlowy irlandzkiego oddziału sieci, Joe Manning, powiedział: - Zdajemy sobie sprawę z bieżących wyzwań w sektorze spożywczym, szczególnie w przypadku małych dostawców, dlatego tak ważne jest, abyśmy robili wszystko, co w naszej mocy, aby wspierać mniejszych partnerów, z którymi ściśle współpracujemy. Są to lokalne, często rodzinne firmy, działające w całej Irlandii i aby im pomóc w tej chwili, z przyjemnością przedłużamy obecne warunki płatności do końca stycznia 2021 r.