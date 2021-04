Izba Gospodarcza: Europa odmraża gospodarkę. Bądźmy jak Europa!

Północna Izba Gospodarcza stoi na jasnym stanowisku: czas zakończyć lockdown, fot. shutterstock

Jesteśmy świadomi, że medycyna i ekonomia nie zawsze idą ze sobą w parze i zdrowie Polaków jest najważniejsze, ale nadszedł już czas, by poluzować lockdownowe restrykcje i rozpocząć odmrażanie gospodarki - uważają przedstawiciele Północnej Izby Gospodarczej.

- Jesteśmy świadomi, że medycyna i ekonomia nie zawsze idą ze sobą w parze i zdrowie Polaków jest najważniejsze, ale nadszedł już czas, by poluzować lockdownowe restrykcje i rozpocząć odmrażanie gospodarki. Naszym zdaniem po świętach wielkanocnych zarówno hotele jak i galerie handlowe, restauracje czy kluby fitness powinny działać w reżimie sanitarnym. Przedsiębiorcy nie rozumieją dlaczego w ich stronę wysyłany jest ciągle sygnał, że obostrzenia będą mieć miejsce i zakończą się dopiero po majówce. To zdecydowanie za późno. Dla takich sektorów jak turystyka czy handel, majówka to czas zarobku. Jego strata jest szczególnie bolesna w tak trudnym czasie jak obecnie. Północna Izba Gospodarcza stoi na jasnym stanowisku: czas zakończyć lockdown – mówi Prezes Hanna Mojsiuk.

Północna Izba Gospodarcza w pełni popiera stanowisko Rzecznika MŚP Adama Abramowicza, który zaapelował do Premiera Mateusza Morawieckiego o to, by proces odmrażania gospodarki zakończył się najpóźniej 30 kwietnia. Im wcześniej, tym lepiej dla budżetu a pamiętajmy, że to przedsiębiorcy są największymi płatnikami do budżetu, więc w interesie rządu powinno być ich wspieranie.

W Polsce pełen lockdown funkcjonuje od niespełna trzech tygodni z realną groźbą przedłużenia restrykcji o kolejne tygodnie. W praktyce oznaczałoby to, że obostrzeniami objęty byłby długi majowy weekend. Z jednej strony trudno się dziwić rządowi, że próbuje ograniczyć mobilność w majówkę – z drugiej nadszedł najwyższy czas żeby gospodarka mogła wrócić do trybu funkcjonowania, który gwarantuje przedsiębiorcom możliwość walki o swoje firmy i przyszłość.

- Każdy dzień lockdownu dla takich branż jak turystyka, handel, gastronomia czy hotelarstwo to cios, który boli coraz bardziej. Przedsiębiorcy są bardzo zdeterminowani żeby przetrwać pandemię, ale nie da się ukryć, że ma ona tragiczny skutek szczególnie dla branż, które objęte są lockdownem od np. pół roku. Spada liczba zakażeń, Europa podejmuje decyzje o odmrażaniu gospodarki. Naprawdę trudno jest nam zrozumieć dlaczego gospodarka trwa w lockdownowym reżimie, gdy wszystko wskazuje na to, że już teraz można byłoby wracać do względnej normalności. Bardzo szanujemy i popieramy stanowisko Rzecznika MŚP Adama Abramowicza w tym temacie – mówi Prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie Hanna Mojsiuk.