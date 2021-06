Jürgen Klopp w piłkarskiej kampanii marki Snickers

Jürgen Klopp wystąpi w reklamie Snickers, fot. mat. pras.

Z początkiem czerwca na europejskich rynkach ruszyła kampania batonów Snickers z udziałem znanego trenera piłki nożnej – Jürgena Kloppa.

W Polsce internetowa kampania będzie trwać do początku lipca. Przygotowane zostały specjalne formaty video 6’, 10’ oraz 15’, które pokazują jak football, nawet ten w wersji miniaturowej, może emocjonować kibiców. Kreacjom video towarzyszyć będą statyczne wersje pokazujące paletę piłkarskich emocji, na które zaradzić może nie kto inny jak baton Snickers.

Oprócz działań z Jürgenem Kloppem, marka Snickers postanowiła zaangażować fanów piłki nożnej i wspólnie z nimi przeżywać sportowe emocje. Dlatego trzy warianty produktowe Snickers zmieniają się w… komentatorów sportowych, którzy w żartobliwy sposób podsumowują wydarzenia z boiska. Każdy z batonów ma inny sposób relacjonowania tego, co się dzieje na murawie. Łączy je jednak to, że od razu zauważą kto był głodny w danej akcji, a kto nasycony i gotowy do zdobywania bramek.

Przeczytaj także: Spot Castoramy hitem na YouTube

Kampania odbywać się będzie przede wszystkim przy użyciu social mediów, a poprzedzać ją będą materiały video prezentujące każdego z komentatorów pokazywane w formie 30’ reklamy oraz 6’ krótkich form video.

Kampanię z Jürgenem Kloppem przygotowały The Marketing Arm oraz BBDO Düsseldorf. Lokalne działania koordynuje agencja Brandcomm. Za zakup mediów odpowiedzialny jest Mediacom.