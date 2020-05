Jacy specjaliści są obecnie poszukiwani do pracy?

Które specjalizacje są teraz „na czasie” i kto nie powinien narzekać na brak ofert pracy? Przegląd poszukiwanych stanowisk w wybranych branżach przedstawiają eksperci z firmy rekrutacyjnej Michael Page.

Branża opakowaniowa i FMCG potrzebują inżynierów, programistów PLC, ekspertów ds. Lean

Obecnie w obszarze produkcyjnym najbardziej stabilnie radzi sobie branża opakowaniowa, a przede wszystkim firmy specjalizujące się w wytwarzaniu opakowań do żywności, kosmetyków i papierosów. Dodatkowo większość producentów FMCG, zwłaszcza tych których produkty mają długą datę przydatności również odnotowuje wzrosty produkcji nawet o 20-40 proc., co pozwala im ze spokojem patrzeć w przyszłość i realizować dotychczasowe inwestycje. Do specjalistów, którzy są na ten moment najbardziej poszukiwani należy Automatyk - Programista PLC, odpowiedzialny za prowadzenie projektów, zwiększanie automatyzacji i implementację nowych technologii w przedsiębiorstwie. Na brak ofert nie powinien narzekać także Lean Expert, który jest w stanie samodzielnie poprowadzić projekty optymalizacyjne w ujęciu całego zakładu produkcyjnego oraz Inżynier Procesu wyspecjalizowany w konkretnej technologii, np. wtrysk w przetwórstwie tworzyw sztucznych.

W Łańcuchu Dostaw ciągle jest ruch w zakupach i planowaniu, dlatego osoby wyróżniające się bogatą siecią kontaktów biznesowych, potrafiące prowadzić skuteczne negocjacje i dobrze odnajdujące się w matrycowych strukturach, są szczególnie poszukiwane przez pracodawców. Rośnie też zainteresowanie pracodawców rekrutacjami w obszarze Planowania Podaży – Supply Planning. Zadaniem takich kandydatów jest właściwe zaplanowanie zapasów w krótkim i średnim horyzoncie czasowym oraz realizowanie przesunięć zamówień między magazynami, a nawet różnymi krajami w ramach firm.

Centra Usług Wspólnych, które lokują swoje nowe struktury międzynarodowe w Polsce, kontynuują rekrutacje związane z migracją procesów i przenoszeniem wiedzy do Polski. Większość zaplanowanych procesów migracyjnych i transfer wiedzy z poszczególnych krajów nie mogą zostać przesunięte w czasie ani wstrzymane. Potrzebni są specjaliści z branży finansowej, księgowości (P2P, O2C, R2R, FP&A) oraz obsługi klienta.