Jadwiga Emilewicz: trzeba nakręcić konsumpcję

fot. PTWP

Na co zabraknie, a na co wystarczy pieniędzy w ramach zapowiedzianej przez ministra finansów Tadeusza Kościńskiego lipcowej nowelizacji budżetu? To pytanie, które zadaje sobie wielu przedsiębiorców i ekspertów alarmujących o pogłębiającym się deficycie finansów publicznych. Wicepremier Jadwiga Emilewicz mówi wprost – nie będziemy teraz oszczędzać, trzeba rozkręcić inwestycje i napędzić konsumpcję.

- Konsumpcja jest jedną z podstawowych dźwigni polskiej gospodarki. Nie możemy sobie pozwolić, żeby ją ograniczać. Dziś mówimy: pożyczamy – deklaruje minister rozwoju.

Elementem wspierającym przedsiębiorców ma być m.in. wdrożenie estońskiego CIT-u, ulga na automatyzację i robotyzację.

- Nie wiemy jeszcze, co finalnie wypadnie z budżetu. Wiemy, że mamy poluzowanie Stabilizacyjnej Reguły Wydatkowej. Robimy to nie tylko my, w wielu krajach unijnych zdecydowano się na taki krok. To jest przestrzeń, która pozwala nam na deficyt. Na razie nie ma mowy o cięciach. Mówimy o możliwości większego zapożyczania się – mówi Emilewicz pytana o ewentualne zmiany w ustawie budżetowej, nad którymi właśnie pracuje rząd.

Jak podkreśla wicepremier i minister rozwoju – teraz najważniejsze jest stymulowanie inwestycji. Za wszelką cenę.

- Dziś to nie oszczędności, a wydatki. Jeśli konsumpcja jest jedną z podstawowych dźwigni polskiej gospodarki, to nie możemy sobie pozwolić, żeby ją ograniczać. Dziś mówimy: pożyczamy. Ta pomoc publiczna, którą udzielamy, w dużej mierze opiera się na emisji obligacji. Jednocześnie chcemy, żeby ten zwrot następował nie poprzez wzrosty fiskalne, ale właśnie przez te bodźce inwestycyjne – tłumaczy.



Elementem wspierającym przedsiębiorców ma być zapowiadane wdrożenie estońskiego CIT-u, ulga na automatyzację i robotyzację oraz Fundusz Inwestycji Lokalnych.

- Nie ma potrzeby mówienia o tym, że zakręcamy kurek w którychś wydatkach publicznych. Zdajemy sobie sprawę, że takie transfery jak 500 plus czy program wspierający emerytów sprawiają, że w tej trudnej pandemicznej sytuacji my nie musimy się mierzyć z nadmiernym problemem ubóstwa – podkreśla Jadwiga Emilewicz, wicepremier i minister rozwoju.

W rozmowie m.in. o tym, która branża w Polsce wyróżnia się na tle innych krajów w Europie oraz o ewentualnych mechanizmach na wypadek pojawienia się jesienią drugiej fali pandemii.