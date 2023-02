Jaja z chowu klatkowego znikają z globalnego łańcucha dostaw. Będzie jeszcze drożej

Couche-Tard zobowiązał się, że do 2025 r. we wszystkich sklepach na całym świecie, w tym we wszystkich franczyzowych i licencjonowanych lokalizacjach, będzie sprzedawać wyłącznie jaja z chowu bezklatkowego.

Nowa polityka opiera się na zobowiązaniu firmy z 2018 r. do pozyskiwania jaj z chowu bezklatkowego dla sklepów własnych.

To koniec jaj z chowu klatkowego

Firma powiedziała, że posunięcie to odzwierciedla rosnącą zmianę wiodących firm spożywczych, które wymagają od licencjobiorców i franczyzobiorców wyeliminowania jaj klatkowych w globalnych łańcuchach dostaw, a także rosnącą dostępność jaj z chowu bezklatkowego na rynkach międzynarodowych, takich jak Azja, Afryka czy Bliski Wschód.

Jak wycofać ze sprzedaży jaja z chowu klatkowego?



Lever, organizacja charytatywna, która działa na rzecz stworzenia bardziej humanitarnego i zrównoważonego łańcucha dostaw jaj w Azji, pracuje nad zapewnieniem producentom jaj fachowych porad oraz wsparcia, aby pomóc im przejść na produkcję bezklatkową. Organizacja pomaga też Couche-Tard w łączeniu franczyzobiorców firmy z dostawcami.

Alimentation Couche-Tard prowadzi ponad 14 000 sklepów, głównie pod szyldem Circle K, z czego ponad 9 000 w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, 2500 w Europie, 1200 w Azji oraz 1000 w Afryce Północnej, na Bliskim Wschodzie, na Karaibach i w Ameryce Łacińskiej.

Wysokie ceny jaj w Polsce

Przypomnijmy, że od początku roku w Polsce obserwujemy rosnące ceny jaj. Według ekspertów powodem gwałtownych zwyżek cen jaj jest ograniczenie pogłowia kur w Polsce, Europie oraz na świecie. Przypomnijmy również, że zaprzestanie przez sieci handlowe sprzedaży jaj z chowu klatkowego robi swoje.

Średnia cena 10 najtańszych jaj w popularnych sklepach w styczniu to 8,02 zł. Ile było rok temu? 5,86 zł.