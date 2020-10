Jaja z chowu klatkowego zostaną w sprzedaży?

Dla kupujących jaja cena wciąż ma znaczenie. Do takiego wniosku doszły europejskie sieci handlowe, które modyfikują swoje strategie i nie już są tak jednoznaczne jak do niedawna w wycofywaniu ze sprzedaży jaj klatkowych. Bezpośrednim powodem zmiany nastawienia supermarketów jest pandemia COVID19 – to najważniejsze wnioski z monitoringu europejskiego rynku jaj prowadzonego przez Krajową Izbę Producentów Drobiu i Pasz.

- Sytuację na międzynarodowym rynku sprzedaży detalicznej jaj traktujemy jako prawdopodobną zapowiedź zmiany trendów w Polsce. Oczekujemy, że menedżerowie odpowiedzialni za handel marketowy w naszym kraju, podobnie jak ich koledzy w innych krajach europejskich, zrozumieją, że nie da się arbitralną decyzją o wycofaniu ze sprzedaży jaj klatkowych zmienić wyborów zakupowych konsumentów – mówi Katarzyna Gawrońska, dyrektor KIPDiP.

Jako jeden z przykładów nowych tendencji w handlu nowoczesnym dyrektor Gawrońska wskazuje Wielką Brytanię. Największa w tym kraju sieć supermarketów oznajmiła, że nie zamierza, jak do tej pory planowała, handlować w przyszłości wyłącznie jajami pochodzącymi od kur mających dostęp do zewnętrznych wybiegów. W sprzedaży mają zostać także tańsze jaja, z chowów ściółkowych.

Popularność jaj przystępniejszych cenowo może się istotnie zwiększać, zwłaszcza w okresie spowolnienia gospodarczego z powodu COVID-19.

- Ocenia się, że konsumenci mogą podejmować bardziej przemyślane decyzje zakupowe i ostrożniej wydawać pieniądze – dodaje Gawrońska.

