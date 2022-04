Jajka Niespodzianki wycofane ze sklepów tuż przed Wielkanocą

„Dobrowolnie wycofujemy wybrane partie Kinder Surprise jako środek zapobiegawczy, ponieważ dowiedzieliśmy się o możliwym związku z wieloma zgłoszonymi przypadkami salmonelli” – napisano w zawiadomieniu.

Firma Ferrero powiedziała, że czekolada, której dotyczy problem, została wyprodukowana w Belgii, a wycofanie może zostać rozszerzone na inne kraje.

Problem pojawił się w czasie, gdy marki słodyczy walczą o miejsce na półkach supermarketów w okresie poprzedzającym Wielkanoc. Kupowanie czekoladowych jajek jest bardzo popularne na Wyspach.

Brytyjska Agencja Standardów Żywności (FSA) zaleciła klientom, aby nie spożywali produktów, których dotyczy problem. Termin przydatności do spożycia produktów wycofywanych ze sprzedaży to 11 lipca - 7 października 2022 r.

Zidentyfikowano co najmniej 63 przypadki chorób związanych ze spożyciem produktów.

Frma przesłała do redakcji komunikat: "Ferrero współpracuje z europejskimi organizacjami zajmującymi się bezpieczeństwem żywności w związku ze zgłoszonymi przypadkami Salmonelli. Pomimo, że w żadnym z produktów Kinder wprowadzonych na rynek nie wykryto Salmonelli, a do Ferrero nie wpłynęła żadna skarga konsumencka, to firma traktuje sprawę niezwykle poważnie.

W ramach środków prewencyjnych, na niektórych rynkach europejskich, Ferrero zdecydowało o dobrowolnym wycofaniu ze sprzedaży określonych partii produktów Kinder Surprise 20g i Kinder Surprise 20g x 3 opakowania, Kinder Shokobons, Kinder Surprise Maxi 100g oraz niektóre opakowania mieszanek Kinder, w których znajdują się wymienione produkty.

Wspomniane produkty zostały wyprodukowane w Belgii.

Wszystkie produkty Kinder Niespodzianka 20g dystrybuowane przez Ferrero Polska Commercial są produkowane wyłącznie w Polsce, w fabryce Ferrero w Belsku Dużym, w związku z tym ta sytuacja ich nie dotyczy

W Polsce, w ramach środków ostrożności, podjęliśmy jednak decyzję o wycofaniu Kinder Niespodzianki Maxi 100g, Kinder Schokobons 46g, 125g, 200g oraz Kinder Maxi Mix Peluche 133g zawierających kinder Schokobons z datami przydatności do spożycia pomiędzy 14 lipca 2022 r. a 18 września 2022 r., które zostały wyprodukowane w fabryce Ferrero w Belgii - wskazuje producent.