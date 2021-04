Gdzie zrobimy zakupy w trakcie majówki? fot. Shutterstcok

Majówka 2021 jest niestety krótka. Czy sklepy przed majówką będą otwarte dłużej? Gdzie zrobimy zakupy w trakcie majówki?

W trakcie majówki czynne będą sklepy na stacjach benzynowych oraz te placówki, w których za ladą stanie ich właściciel. Często więc będą to małe osiedlowe sklepy.

Jak będą otwarte sklepy w majówkę 2021?



Oto wykaz wybranych placówek:

Aldi: Godziny otwarcia sieci Aldi nie ulegną zmianie. Sklepy będą czynne w piątek przed majówką od 06:00 do 22:00. 1, 2 i 3 mają będą zaś zamknięte.

Biedronka: Sieć wydłuża godziny pracy sklepów tuż przed majówką. Dzięki temu ruch klientów zostanie rozłożony na dłuższy czas, umożliwiając dokonanie zakupów dodatkowo w bezpieczniejszy sposób. Ponad 2 200 sklepów na terenie całej Polski będzie czynnych z czwartku 29 na piątek 30 kwietnia aż do godz. 2:00, a ponad 100 będzie otwartych całą dobę. Dodatkowo, ponad 200 sklepów sieci będzie działać do godz. 23:00 lub 23.30, a około 90 przyjmie klientów do 23:45 lub do północy.

Placówki Biedronki od 1 do 3 maja będą zamknięte, a w pozostałe dni będą czynne według standardowych godzin otwarcia. Sklepy tej sieci informują w internecie o godzinach funkcjonowania.

Kaufland: – Standardowe godziny otwarcia sklepów Kaufland dla klientów w maju to: 6:00-23:00. Trzy markety będą czynne do godziny 22:00. Są to sklepy w następujących lokalizacjach: Biłgoraj (al. Jana Pawła II 49), Końskie (ul. Lipowa 12), Świdnik (ul. Krępiecka 3). W dniach 1, 2 i 3 maja nasze markety będą nieczynne – podaje sieć.

Lidl: Sklepy Lidl Polska będą zamknięte od 1 do 3 maja, włącznie. W pozostałe dni, placówki będą funkcjonować według standardowych godzin otwarcia.

Netto: Od 29 do 30 kwietnia sklepy Netto, z wyjątkiem niektórych sklepów z ograniczeniami administracyjnymi, będą czynne do godziny 23.00. Sklepy z ograniczeniami administracyjnymi będą otwarte w standardowych godzinach (6-22). Od 1 do 3 maja sklepy Netto będą nieczynne. Od wtorku, 4 maja, aż do września włącznie sklepy Netto będą czynne dłużej - od godziny 6 rano do godziny 23.00.

