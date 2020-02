Jak będziemy robić zakupy za 50 lat? "Analogowe” sklepy będą tylko atrakcją?

Na drodze do pełnej popularyzacji sklepów bezobsługowych stoi jeszcze niedoskonała technologia; fot. shutterstock

Nowe technologie zaczynają rządzić handlem detalicznym. Czy to przyszłość branży? Czy za 50 lat nie zrobimy zakupów bez smartfona w ręku? Przykład sklepów bezobsługowych pokazuje, że tego typu placówki to nie tylko większa wygoda w zrobieniu zakupów, lecz również niższe koszty prowadzenia sieci handlowej.

- Na razie na drodze do pełnej popularyzacji sklepów bezobsługowych stoi jeszcze niedoskonała technologia oraz bardzo duże koszty jej opracowania. Kasy samoobsługowe to tylko etap w rozwoju sklepów bezobsługowych. Nie stan docelowy - zauważa Maciej Bazyl, manager firmy OC&C Strategy Consultants.

Zdaniem eksperta w perspektywie jednej do dwóch dekad z pewnością powstaną rozwiązania pozwalające na wejście do sklepu, o ile klient będzie chciał dokonać zakupów samemu, wybranie produktów oraz po prostu wyjście ze sklepu. Płatność dokona się automatycznie głównie za pomocą systemów sztucznej inteligencji rozpoznających klienta oraz zintegrowanej karty płatniczej z danym profilem. Nawet jeśli oznacza to udostępnienie większej ilości danych osobowych badania pokazują, że młodzi konsumenci, o ile będą w tym widzieli korzyść dla siebie, z chęcią z takiego rozwiązania skorzystają.

Ale czy da się przewidzieć jak będziemy robić zakupy za 50 lat? - Nie jestem przekonany, czy za 50 lat smartfony nie będą równie muzealnym gadżetem, co dzisiaj telefony stacjonarne. Pozostawiając jednak obszar technologii mogących rewolucjonizować sposób, w jaki będziemy się komunikować, a zostając w obszarze handlu w takiej perspektywie być może pojawią się technologie, które pozwolą na produkcję/wytworzenie w domu większości produktów, które dzisiaj udajemy się do sklepu. To może być kolejna rewolucja, która odmieni sposób, w jaki dokonujemy zakupów – taką wizję kreśli przedstawiciel OC&C Strategy Consultants.

Jedno jest więc pewne – to technologia będzie determinować zakupową rewolucję. Podobnego zdania jest Marek Dąbrowski, ‌Food & Beverage Consultant, Cushman‌ ‌&‌ ‌Wakefield. - Za 50 lat zakupy mogą wyglądać zupełnie inaczej niż dziś – inteligentne urządzenia w oparciu o nasze preferencje i potrzeby same będą dbały o zamówienie odpowiednich produktów. Robienie zakupów będzie polegało na wybieraniu produktów przy pomocy ekranu dotykowego, a zapakowane i opłacone produkty będą oczekiwały przy wyjściu. „Analogowe” bazary czy sklepy pozostaną, będą jednak raczej atrakcją, niż miejscem robienia codziennych zakupów – podsumowuje.