Jak bezpiecznie zrobić zakupy w galerii handlowej? (poradnik CBRE)

CBRE radzi jak w trzech prostych krokach bezpiecznie przejść przez proces zakupowej gorączki przed świętami.

W ubiegłych latach odwiedzalność centrów handlowych w grudniu rosła średnio o 20-25% w porównaniu do średniej z innych miesięcy. Biorąc pod uwagę sytuację epidemiczną i obawy wielu klientów o bezpieczeństwo, można spodziewać się, że w tym roku galerie odwiedzi o kilka milionów klientów mniej. Nadal jednak w galeriach może pojawić się co drugi Polak - wynika z szacunków CBRE.

- Galerie handlowe są pierwszym kierunkiem świątecznych i przedświątecznych zakupów klientów w kraju nad Wisłą. W ubiegłych latach ruch w tym okresie rósł o nawet 25%. W tym roku z uwagi na sytuację epidemiczną, tych wizyt będzie mniej, jednak nie mniej ważne jest bezpieczeństwo klientów i pracowników. Właściciele i zarządcy galerii handlowych bardzo rygorystycznie podchodzą do tematu odpowiedniego zabezpieczenia obiektów oraz przestrzegania w nich norm sanitarnych. Płyny do dezynfekcji, osłony, wydzielone strefy, ochrona nadzorująca przestrzeganie zasad to tylko część procedur. Liczne badania wskazują, że współczynnik zarażeń w tego typu miejscach jest jednym z najniższych jeżeli bierzemy pod uwagę miejsca publiczne – mówi Piotr Karpiński, szef działu zarządzania nieruchomościami w CBRE.

W związku z ponownym otwarciem galerii handlowych, przedstawiciele firmy doradczej CBRE przygotowali poradnik bezpiecznych zakupów dla klientów wszystkich obiektów handlowych w Polsce.

Krok 1. Skrupulatne przygotowanie do zakupów

Planując świąteczne zakupy w galerii, warto z wyprzedzeniem dokładnie je przemyśleć. Lista zakupów i sprawdzenie planu galerii handlowej na stronie internetowej pomogą zminimalizować czas, który spędzimy w obiekcie. Warto również upewnić się czy sklep, który nas interesuje nadal jest dostępny w wybranym centrum handlowym oraz czy towar, po który się wybieramy, znajdziemy w danej lokalizacji. Na niemal każdej stronie galerii znajdziemy bezpośrednie numery telefonów do sklepów.

W ramach odpowiedzialnych zakupów zapytajmy członków naszej rodziny, przyjaciół czy sąsiadów czy nie potrzebują czegoś, co możemy kupić dla nich wybierając się do galerii. Minimalizujemy tym samym ruch, jednocześnie pomagając sobie nawzajem. Na koniec przypomnienie o odpowiednich zabezpieczeniach – przygotuj maseczkę, rękawiczki, zabierz własną torbę na zakupy (to nie tylko bezpieczne, ale także ekologiczne).