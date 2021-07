Jak budować e-commerce, to w chmurze. Dlaczego?

Jakie są zalety chmury obliczeniowej? fot. shutterstock

Zastosowanie chmury obliczeniowej, jako środowiska budowy biznesu e-commerce to w teorii nie taki nowy temat. Im dłużej jest w użyciu tym więcej korzyści zauważają przedsiębiorcy. Są zwolennicy, są przeciwnicy, ale w tym przypadku liczby mówią same za siebie - z najnowszego raportu grupy K2 stworzonego we współpracy z IDG wynika, że 55% badanych e-sklepów już korzysta z rozwiązań chmurowych. Jakie są największe korzyści?

Koszty związane z zakupem i utrzymaniem sprzętu oraz późniejszej utylizacji

Decyzja o przeniesieniu lub uruchomieniu sklepu internetowego w oparciu o infrastrukturę chmurową uwalnia od potrzeby zakupu, wymiany, czy utylizacji zużytego sprzętu. Narzędzia odpowiadające za utrzymanie zaawansowanych technologii, serwerów i systemów pracują na wysokich obrotach i nie jest zaskoczeniem, że podlegają zużyciu.

Bez materialnego sprzętu znika problem wygospodarowania dedykowanego mu miejsca. Posiadanie własnych serwerów wiąże się z koniecznością zapewnienia odizolowanego, właściwie chłodzonego pomieszczenia wyposażonego w zasilanie awaryjne, redundantne łącza internetowe o wysokiej przepustowości oraz specjalistyczne zabezpieczenia chroniące przed nieautoryzowanym dostępem.

Odciążenie działu IT

Usługi chmurowe działające w modelu PaaS (Platform as a Service) pozwalają przenieść większość prac administracyjnych na dostawcę usługi. W efekcie utrzymanie projektu e-commerce nie wymaga zaangażowania całego zespołu odpowiedzialnego za utrzymanie, konfigurację oraz aktualizację systemów operacyjnych, ponieważ realizacja tych działań stanowi część kupowanej usługi. Przejęcie kwestii utrzymania platformy przez dostawcę, pozwala pracownikom działu IT skupić się na rozwoju tworzonego sklepu internetowego.

Często można spotkać się z obawą, że wdrożenie chmury jest zagrożeniem dla stanowiska administratora. Jest jednak ona bezpodstawna. O ile redukcja koniecznych prac administracyjnych po stronie sklepu jest prawdziwa i pozwala zaangażować pracownika w inne działania, to mimo wszystko potrzebna jest osoba posiadająca wiedzę i umiejętności w zakresie cloud computingu by kontrolować prawidłowe działanie systemu lub optymalizować zużycie zasobów chmurowych .

Jasno ustalone parametry SLA usług

SLA (Service Level Agreement) to umowa regulująca poziom dostępności serwerów i systemów działających w ramach wybranej usługi. Dla sklepu internetowego jest to gwarancja niezawodności pozwalającej na minimalizację przestojów w jego działaniu. W ramach takiej umowy dostawcy zazwyczaj posiadają zdefiniowane parametry wskaźnika dostępności przedstawiane procentowo. Najczęściej spotykany poziom waha się między 99%-99,9%, a pozostały 1-0,1% to w ustalonym okresie referencyjnym czas, który zgodnie z umową dostawca może, ale nie musi wykorzystać na planowane oraz nieplanowane przestoje.