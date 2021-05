Jak budować e-sklep, aby był wysoko pozycjonowany w wyszukiwarkach?

Wojciech Szymański, Dyrektor Zarządzający Ideo Force Sp. z o.o.; fot. materiały prasowe

Sklep internetowy, który generuje zysk dla właściciela to marzenie wielu sprzedawców. By taki był musisz osiągnąć odpowiedni poziom zainteresowania użytkowników, przełożyć go na wysoką sprzedaż, a co najważniejsze – tak ustawić marżę, by przychody przekroczyły koszty. Czynników sukcesu jest wiele i wszystkie muszą ze sobą współgrać. Dobre pozycjonowanie, użyteczność, budowa zaufania, dbałość o jak najlepsze CX... Można tak długo wymieniać, ale w tym artykule skupmy się na aspekcie wyszukiwarek i pozycjonowania.

Wyszukiwarka Google, oprócz wielu innych elementów, bierze pod uwagę między innymi czynniki behawioralne, które wynikają w dużej mierze z użyteczności sklepu. Założenie jest takie, by nie odsyłać ludzi do sklepu, z którego potencjalnie nie będą zadowoleni. Daje to także korzyści właścicielom sklepów. Dużo odwiedzin w połączeniu z wysoką użytecznością są w stanie wygenerować znacznie więcej konwersji, a na koniec dnia przecież właśnie o to nam chodzi.

Pozycjonowanie

Przejdźmy więc do spraw związanych z pozycjonowaniem. Z pewnością zaskoczę większość czytających niniejszy tekst, gdyż nie będę skupiał się na elementach technicznych. Dlaczego? Uważam, że w dzisiejszych czasach większość nowopowstających witryn, w tym także sklepów internetowych, jest co najmniej poprawna pod kątem SEO. Problemem nie są więc elementy techniczne, ale ogólnie przyjęta strategia prowadzenie sklepu. Dla przykładu w kontekście braku treści w serwisie nawet dyskusja o poprawie oceny witryny w Google PageSpeed Insight wydaje się sporem o to "ile diabłów mieści się na ostrzu szpilki".

Przede wszystkim potrzebne jest dążenie do zrozumienia użytkowników, którzy szukają w sposób nieprzewidywalny. Należy zadbać o to, aby sklep dał się odnaleźć na jak najwięcej różnych fraz kluczowych, w tym niszowych i dziwnych, to znaczy fraz z długiego ogona (tzw. frazy long tail). Należy zadbać o to, aby stale zwiększać potencjał wyszukiwawczy czyli prawdopodobieństwo bycia odnalezionym w wyszukiwarce.

Z jednej strony niszowa, bardziej konkretna fraza wypozycjonuje się szybciej, niż fraza popularna, ale ruch z tej jeden frazy będzie mniejszy. Aby osiągnąć efekt skali i odpowiednio dużo zapytań, należy zadbać o wiele niszowych fraz. Warto również podkreślić, że nawet jeśli uda się wygenerować ruch przychodzący z wyszukiwarek dzięki ogólnym słowom kluczowym, to prawdopodobnie będzie on dawał stosunkowo niewiele konwersji.

Pozycjonowanie na długi ogon możliwe jest tylko w sklepach posiadających dużą ilość stron z dużą ilością treści, np. mających podstrony z contentem takie, jak blog czy aktualności. Liczy się jednak nie tylko ilość treści, ale także ich jakość i odpowiednie zoptymalizowanie.

Tworząc sklep internetowy konieczne jest myślenie strategicznie o jego potencjale wyszukiwawczym, tj. potencjale do bycia znalezionym w wyszukiwarkach internetowych. Należy spojrzeć na to z dwóch płaszczyzn: pierwsza dotyczy jednego konkretnego produktu bądź kategorii produktowej, a druga całego serwisu. Dbając o każdy kartę produktu z osobna, ale i listing w danej kategorii dbamy jednocześnie o cały serwis. To zjawisko można określić mianem agregacji zysków marginalnych.

Potencjał wyszukiwawczy sklepu można określić prostym wzorem: ilość treści * potencjał wyszukiwawczy każdej z tych treści. Oznacza to, że potencjał wyszukiwawczy całego serwisu można budować z jednej strony poprzez optymalizację każdego tekstu a z drugiej poprzez publikowanie jak największej ilości wysokiej jakości treści. Mowa tu zarówno o podstronach produktowych jak i podstronach contentowych.

Reguły

Wyróżniamy sześć reguł, które powinny być spełnione przy uzupełnianiu treścią sklepu internetowego:

1. Wzbogacanie kart produktowych o rich content. Należy przy tym pamiętać, że składa się on z różnych formatów mediów (tekst, dźwięk, wideo, obrazy) używanych w tym samym czasie i miejscu.

2. Rozbudowanie i całkowity brak minimalizmu. Google wyżej ceni sklepy posiadające dużą liczbę podstron. Ciężko jednoznacznie stwierdzić ile to znaczny dużo. Wskazane jest jednak porównanie się do konkurencji.

3. Częste publikowanie nowych treści. Wyszukiwarki internetowe, a zwłaszcza Google lepiej ocenia witryny, na łamach których treści są publikowane często i regularnie. Co więcej dobrze odbierane jest także, aktualizowanie starych treści w przypadku wpisów blogowych.

4. Brak podstron pustych lub z bardzo małą ilością treści oraz brak kopiowanych treści. Systemy rankingowe wyszukiwarki Google wyjątkowo źle oceniają witryny z treścią nie dającą żadnej wartości dla użytkownika, a najbardziej wyrazistymi przykładami takich treści są kopie pochodzące z innych miejsc w sieci (tzw. duplicant content) a także content tworzony maszynowo (przez roboty) tylko po to aby sprawić wrażenie, że portal jest rozbudowany (thin content).

5. Uatrakcyjnienie podstron. Google zwraca uwagę na tak zwane czynniki behawioralne, wśród których jest czas przebywania na stronie, ilość odwiedzonych podstron podczas wizyty oraz współczynnik odrzuceń. Każde uatrakcyjnienie tekstu obrazkami, tabelkami czy wypunktowaniami sprawia, że użytkownik lepiej go ocenia. Jednocześnie wzrasta szansa, że przejdzie na inne podstrony, a więc zostanie w serwisie dłużej.

6. Treści mogą budować Topical Autority Rank. Jest to wskaźnik mówiący o tym, że witryna jest miejscem kompleksowej obsługi wszystkiego, co ma związek z danym tematem lub dziedziną wiedzy. Tworząc wyczerpujące zasoby na dany temat, podnosi się rozpoznawalność wśród grupy docelowej, a także zdolność rankingową (potencjał wyszukiwawczy).

Warto pamiętać, że jeśli cała strategia skoncentruje się tylko na optymalizacji tekstu do potrzeb wyszukiwarek to prawdopodobnie finalnie sklep na tym ucierpi. Nie warto tworzyć licznych podstron, które może i zajmują pozycje w rankingach wyszukiwarek, ale z punktu widzenia użytkowników nie zapewniają żadnej dodatkowej wartości. Witryny takie mają zwykle wysokie współczynniki odrzuceń i niskie współczynniki konwersji.

Wyszukiwarki przy wysokich czynnikach behawioralnych (w tym dzięki dobrej użyteczności) oraz zapewnieniu wartościowego contentu z czasem i tak będą nagradzać sklep wysokimi pozycjami w SERPACH.

Przy spełnieniu sześciu reguł przedstawionych powyżej naturalnym będzie, że spora część ruchu z wyszukiwarek wyląduje nie na kartach produktowych lecz na podstronach contentowych (np. na blogu). Kluczowe jest więc posiadanie planu na przeniesienie tegoż ruch do podstron produktowych, na których może dojść do sprzedaży.

Zwiększenie swoich słupków sprzedażowych jest celem niezliczonej ilości sklepów internetowych. Zarówno tych małych jak i gigantów takich jak chociażby Amazon. Jednak zarówno dla dużych, jak i małych graczy rozwój sprzedaży za pośrednictwem kanałów online przypomina trochę grę w kręgle. Wygląda o wiele łatwiej niż jest w rzeczywistości.