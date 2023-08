Jak dopasować dziecku tornister? Herlitz Polska edukuje rodziców

Wspólnie z partnerem merytorycznym, Instytutem Małego Dziecka im. Astrid Lindgren, marka podjęła w ramach kampanii tornistrów SuperT szereg działań edukujących i wspierających zarówno rodziców, jak i dzieci, które 1 września pierwszy raz pójdą do szkoły.

Herlitz podsumowuje trwającą kampanię „Poznaj moce tornistrów SuperT” podkreślającą m.in. lekkość i ergonomiczność wszystkich modeli tornistrów marki. Producent postawił na współpracę ze specjalistami od wsparcia rozwoju dzieci: fizjoterapeutką oraz zespołem psychologów i pedagogów z Instytutu Małego Dziecka im. Astrid Lindgren w Poznaniu. Właśnie tam w lipcu i sierpniu zrealizowano pilotażowy program bezpłatnych spotkań rodzinnych „IDĘ DO SZKOŁY Z SUPERMOCAMI”. Wzięło w nich udział łącznie prawie 120 osób – dzieci i ich rodzice skorzystali z kompleksowego przygotowania do rozpoczęcia nowego etapu w ich życiu.

– Pogląd, że tornistry są ciężkie i niewygodne, to przeżytek. Ergonomiczny i lekki tornister to rozwiązanie rekomendowane dla dzieci wczesnoszkolnych zarówno przez Główny Inspektorat Sanitarny, jak i fizjoterapeutów i lekarzy pediatrów. To lepszy wybór niż plecak, ponieważ dzięki swojej konstrukcji tornister lepiej wspiera zdrowie pleców małego dziecka, które od września zacznie dźwigać na plecach ciężar przez średnio 175 dni w roku. W tegorocznym sezonie back to school postanowiliśmy kompleksowo wesprzeć właśnie rodziców tych najmłodszych dzieci – mówi Jacek Pobłocki, Head of Marketing w Herlitz.

Warsztatom towarzyszyła specjalna publikacja zawierająca przykładowe ćwiczenia dla wzmacniania prawidłowej postawy ciała dziecka oraz porady ekspertów dotyczące łagodnego przejścia procesu adaptacji dziecka do nowego środowiska, a także przygotowania do szkoły i zmian towarzyszących rozpoczęciu nauki. Publikację w wersji online wraz z poradami ekspertów zamieszczono na dedykowanym landing page’u kampanii, skąd można ją bezpłatnie pobrać. Wydrukowaną publikację wraz z kodami rabatowymi do sklepu internetowego producenta otrzymali natomiast uczestnicy warsztatów w Instytucie Małego Dziecka. Dodatkowo, ponad 600 egzemplarzy rozesłano do 22 placówek przedszkolnych z Wielkopolski.

Jak prawidłowo dopasować dziecku tornister.jpg

Obok artykułów informacyjno-poradnikowych i infografik z poradami na temat prawidłowego dobrania i cech tornistra przeprowadzono kampanię digital z animacjami i statykami przybliżającymi supermoce tornistrów: lekkość, pojemność, wytrzymałość i odblaski zwiększające bezpieczeństwo dziecka.

Za strategię komunikacyjną i koncepcję kreatywną, a także wdrożenie operacyjne kampanii odpowiada agencja Q&A Comms z Poznania.