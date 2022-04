Jak embargo na węgiel z Rosji wpłynie na ceny towarów?

W ostatnich latach wzrastał import węgla z Rosji - w 2019 r. wyniósł 56 mln t. Europa kupuje rosyjski węgiel głównie na rynku spotowym, a nie w ramach kontraktów długoterminowych. Większość węgla w UE jest spalana w celu wytwarzania energii elektrycznej.

- Embargo wymusi przekierowanie łańcucha dostaw i zastąpienie rosyjskiego węgla dostawami z RPA, Indonezji czy Australii. Spowoduje to wzrost kosztów transportu i zdaniem Reutersa przełoży się na wzrost cen energii elektrycznej, co pośrednio wpłynie na ceny produkcji przemysłowej towarów. Efekt ten jednak nie powinien być znaczny ze względu na postępujący proces dekarbonizacji i stosunkowo niski udział węgla w unijnym miksie energetycznym. Konsumpcja węgla w UE zmalała w ostatnich trzech dekadach o ponad 60 proc. - uważa Maciej Miniszewski z Zespołu Klimatu i Energii w Polskim Instytucie Ekonomicznym.

Rosyjski węgiel a ceny towarów w Polsce

Zdaniem eksperta wpływ zakazu importu węgla z Rosji na ceny towarów w Polsce będzie niewielki.

- Rosyjski surowiec trafia w 80 proc. do gospodarstw domowych w celach grzewczych. 15 proc. zużywają ciepłownie zawodowe, a dopiero pozostała część jest wykorzystywana w małych zakładach produkcyjnych. Najbardziej uzależnione sektory od ewentualnych podwyżek cen węgla to produkcja metali i wytwarzanie energii, jednak branże te nie konsumują węgla z Rosji. Dodatkowo, polska gospodarka jest na drodze do dekarbonizacji. Konsumpcja węgla zmalała w latach 1990-2020 o ponad 40 proc. - wyjaś ia nasz rozmówca.