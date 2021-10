Jak firmy przyciągają wykwalifikowanych pracowników?

W celu przyciągnięcia kandydatów pracodawcy wprowadzają różnorodne zachęty – należą do nich między innymi elastyczne godziny pracy, większa liczba benefitów pozapłacowych, wyższe stawki czy systemy poleceń.

Ponad 8 na 10 polskich pracodawców zgłasza trudności, związane z rekrutacją kadry dysponującej pożądanymi kompetencjami.

Zgodnie z badaniem ManpowerGroup, zachętą stosowaną najrzadziej jest elastyczność w wyborze miejsca pracy. Takie rozwiązanie proponuje personelowi niewiele więcej niż co czwarty pracodawca (26%). Część firm w celu przyciągnięcia kandydatów obniża swoje wymagania dotyczące doświadczenia i kwalifikacji (32%). Organizacje dążące do utrzymania konkurencyjności na rynku pracy proponują też potencjalnym pracownikom większą liczbę benefitów pozapłacowych (32%) oraz elastyczne godziny wykonywania zadań (44%).

Blisko połowa firm (45%) podwyższa wynagrodzenia, by uczynić swoją ofertę bardziej atrakcyjną. Prawie tyle samo organizacji (46%) wprowadza systemy poleceń i związane z nimi bonusy. Zdecydowanie najpopularniejszą zachętą stosowaną przez polskich pracodawców (60%) są szkolenia, rozwój umiejętności i opieka mentorska. Rozszerzanie programów podnoszenia kwalifikacji dla wielu firm wiąże się jednak z wyzwaniami.



Co czwarty pracodawca deklaruje, że największym hamulcem rozwoju programów upskillingowych i reskillingowych w jego organizacji są kwestie finansowe (25%). Więcej niż co piąty jako przeszkodę wskazuje brak czasu na realizację takich programów (26%). Inną barierą zauważaną przez firmy jest brak dostępu do odpowiednich partnerów biznesowych, którzy pomogą w profesjonalnym przeszkoleniu kadry (10%). Dokładnie tyle samo pracodawców twierdzi, że nie rozwija programów podnoszenia kwalifikacji, ponieważ nie widzi takiej potrzeby (10%). Pozostałe ograniczenia wskazywane przez przedsiębiorców dotyczą zaangażowania kadry zarządzającej (7%), braku opracowanej strategii podnoszenia kwalifikacji w firmie (7%) oraz niezrozumienia potrzeb rozwojowych w dziale HR (3%).



Wdrażane przez polskich przedsiębiorców metody przyciągnięcia najlepszych kandydatów różnią się od tych stosowanych przez organizacje z regionu EMEA. Zagraniczni pracodawcy z tego obszaru są zdecydowanie mniej skłonni, by pozyskiwać nowych pracowników poprzez systemy poleceń (21%) i podwyższanie stawek (32%). Zamiast tego wolą zaoferować kandydatom bardziej elastyczne godziny pracy (41%). Są jednak także podobieństwa: w regionie EMEA szkolenia, rozwój umiejętności i opieka mentorska również stanowią najpopularniejszą zachętę, mającą na celu przyciągnięcie talentów.