Jak Kerfuś stał się gwiazdą internetu?

Samojezdny robot w sklepach Carrefour pojawił się pod koniec września. Od razu wzbudził ogromne zainteresowanie klientów, którzy chętnie udostępniali zrobione z nim zdjęcia w popularnych serwisach społecznościowych. Od 22 września do 30 listopada br. dyskusja na temat Kerfusia wygenerowała aż 17,6 tys. wzmianek, których ekwiwalent reklamowy wyniósł ponad 1,5 mln zł.

O Kerfusiu na Twitterze

Najpopularniejszym miejscem rozmów na temat nowej gwiazdy był zdecydowanie Twitter, skąd pochodzi prawie 65 proc. wpisów. Co czwarta wzmianka pojawiła się na YouTubie, a podium z 4 proc. udziałem w dyskusji zamyka Facebook. Sporo, bo ponad 500 filmików i komentarzy o robocie pojawiło się również na TikToku.

Kerfuś popularniejszy niż Lewandowski

Wykorzystanie przyjaznej technologii do promocji marek nie jest nowym pomysłem, ale w przypadku Kerfusia zostało wykonane po mistrzowsku – komentuje Katarzyna Popławska – kierownik marketingu i PR w PSMM Monitoring & More. Możliwość wejścia z robotem w interakcję i koci wygląd spotkały się z niezwykle przyjaznymi reakcjami klientów i wywołały falę memów. Osoby odwiedzające sklepy Carrefour masowo udostępniały w social mediach zdjęcia z robotem. Kerfuś okazywał się robokotem z charakterkiem, co dodatkowo przysporzyło mu popularności. Nagranie z jego odpowiedzią „Nie dotykaj moich uszu, miau!” stało się viralem na TikToku, Twitterze i Wykopie. Można powiedzieć, że Kerfuś w pewnym momencie został królem internetu, wyprzedzając w trendach w wyszukiwaniach Google Roberta Lewandowskiego, czy Igę Świątek – dodaje Popławska.

Kerfuś pojawiał się głównie w towarzystwie takich określeń jak „innowacyjna technologia”, „internetowa sława”, „internetowy fenomen”, „wsparcie sprzedaży”, „gwiazda internetu” i „ogromne zainteresowanie”. Robota nazywano czasami „królem polskiego internetu”, a jego sława przełożyła się na propozycję, aby słowo “Kerfuś” stało się kandydatem na Młodzieżowe Słowo Roku 2022.

Do Carrefoura dla Kerfusia

Kerfuś to obecnie najpopularniejszy robot w Polsce. Jego popularność w sieci sprawiła, że sklepy Carrefour odwiedzane są przez wielu nowych klientów, którzy później dzielą się spotkaniem z Kerfusiem w mediach społecznościowych. Kerfuś, który na początku swojej pracy miał za zadanie wspierać sprzedaż, jest teraz naszym ambasadorem – mówi Sylwester Mroczek, manager Działu Rozwoju Formatów i Konceptów Handlowych w Carrefour Polska.

W mediach tradycyjnych na temat Kerfusia pojawiło się 228 publikacji. Większość z nich pochodziła z portali spożywczo-handlowych, z których najbardziej aktywny był Portal Spożywczy. Ekwiwalent reklamowy wygenerowanych publikacji wyniósł ponad 1,7 mln zł.

Kerfuś z własną modową marką

Kerfuś, w ślad za prośbami od fanów, rozpoczął projektowanie swojej kolekcji ubrań. Efekty jego pracy można kupić w ponad 30 wybranych sklepach sieci Carrefour, gdzie dostępne są produkty z limitowanej kolekcji odzieży stworzonej w duchu streetwear.