Jak kupować taniej? Sklepy mają dużo promocji w soboty wieczorem

- Główny nacisk kładziemy w tym wypadku na łańcuch logistyczny i współpracę z dostawcami. Mam na myśli takie kwestie jak daty ważności czy stan zatowarowania. Musimy dbać, aby produkty jak najdłużej zachowywały swoje wartości. Sklepy E.Leclerc podejmują również inicjatywy lokalne. Organizują pod koniec dnia wyprzedaże produktów najbardziej wrażliwych np. owoców. Musimy dbać o to, aby nie marnować żywności. Marnotrastwo to nie tylko niesprzedana żywność, ale także inne koszty ekonomiczne dla detalisty jak np. utylizacja - mówi Jean-Philippe Magre, prezes zarządu E.Leclerc Polska.

Zakaz handlu w niedziele. Czy niesprzedana świeża żywność się zmarnuje?

Aldi stawia na współpracę z organizacjami pożytku publicznego. Lidl podaje, że owoce, warzywa oraz pieczywo, które stracą świeżość, są przekazywane do dalszej przeróbki na biogaz. Ponadto w soboty wieczorem sieć obniża ceny pieczywa o 50%. Kaufland polega na zautomatyzowananym systemie zamówień. W przypadku produktów świeżych, takich jak owoce i warzywa, sklepy dostosowują ceny w zależności od pory dnia.

Aldi edukuje

- Współpracujemy z organizacjami pożytku publicznego. Dzięki tej współpracy żywność o krótkim terminie przydatności przekazywana jest za pośrednictwem lokalnych jednostek OPP do miejsc, w których produkty mogą być jeszcze wykorzystane. Jest to standardowa i powszechna polityka w zakresie współpracy z organizacji pożytku publicznego. Każda jednostka jest w kontakcie z danym sklepem i tak ustalane są odbiory i transport żywności. Tak zaprojektowany proces sprawia, że żywność się nie marnuje. Każdorazowo stawiamy na edukację w zakresie niemarnowania żywności i szeroko pojętych praktyk zero waste - mówi nam Luiza Urbańska, Specjalistka ds. Komunikacji & PR sieci Aldi.

Lidl: W soboty po godzinie 21 wyprzedaż pieczywa

- Przeciwdziałanie marnowaniu żywności to dla Lidl Polska, jako firmy odpowiedzialnej społecznie, jeden z najwyższych priorytetów. Podejmujemy w tym zakresie wiele działań. Współpracujemy z Caritas Polska, Federacją Polskich Banków Żywności oraz prowadzimy autorski projekt „Kupuję, nie marnuję”, który ma na celu wsparcie sprzedaży produktów w pełni wartościowych, ale o zbliżającym się terminie przydatności do spożycia. Warto także podkreślić, że owoce, warzywa oraz pieczywo, które stracą świeżość, są przekazywane do dalszej przeróbki na biogaz. Tym sposobem wszystkie działania sieci Lidl Polska dążą do możliwie najlepszych rozwiązań wokół niemarnowania żywności - tłumaczy nam Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR Lidl Polska i dodaje:

- Większość artykułów dostępnych w sprzedaży w sobotę nie traci świeżości podczas 1 dnia zamknięcia sklepu dla klientów. Wyjątkiem jest pieczywo – w soboty, po godzinie 21.00, obniżamy jego cenę o 50%. Artykuły suche, chłodzone, mrożone oraz owoce i warzywa pozostają na sali sprzedaży. Ich jakość jest kontrolowana po ponownym otwarciu sklepu; produkty nienadające się do sprzedaży są wycofywane, a te, których jakość się pogorszyła, zostają przecenione.

Kaufland: Ceny owoców i warzyw dostosowane do pory dnia

- Jako jedna z największych sieci handlowych w Polsce w sposób odpowiedzialny podchodzimy do globalnego problemu, jakim jest marnowanie żywności. Minimalizacja tego zjawiska stanowi jeden z głównych obszarów strategii zrównoważonego rozwoju firmy Kaufland, dlatego też podejmujemy w tym obszarze liczne i różnorodne działania. Aby z maksymalną precyzją oszacować, ile towaru należy zamówić dla konkretnego marketu, również z uwzględnieniem niedziel, we wszystkich sklepach korzystamy ze zautomatyzowanego systemu zamówień. Zapobiegamy tym samym powstawaniu nadwyżek żywności, jednocześnie pokrywając zapotrzebowanie na wybrane produkty. Optymalizujemy przy tym również procesy logistyczne, m.in. poprzez stosowanie układu palet zapobiegającego ich łamaniu się, co mogłoby skutkować uszkodzeniem towaru.

W przypadku produktów świeżych, takich jak owoce i warzywa, dostosowujemy ceny w zależności od pory dnia – również w soboty poprzedzające niedziele niehandlowe. Ponadto codziennie do godziny 12:00 oferujemy klientom możliwość zakupu pieczywa z poprzedniego dnia w cenie niższej o 50%. Na krótko przed zamknięciem sklepów wypiekamy wyłącznie artykuły podstawowe i promocyjne. Ponadto regularnie szkolimy nasz zespół w zakresie przestrzegania najwyższych standardów świeżości i higieny, co bezpośrednio przekłada się na minimalizację strat żywności - opowiada Maja Szewczyk, dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej Kaufland Polska.

Biedronce pomagają Świeżoznawcy

- Biedronka czuje się w obowiązku przeciwdziałać zjawisku marnowania żywności. Już od 2016 roku intensywnie projekt przekazywania nadwyżek żywności w formie darowizny bezpośrednio ze sklepów do organizacji zajmujących się pomocą żywnościową. Według sprawozdania Generalnego Inspektora Ochrony Środowiska za 2020 rok prawie 70% żywności zaraportowanej przez organizacje pozarządowe pochodziło od Biedronki. W ramach prowadzonych przez nas działań do osób najbardziej potrzebujących, organizacji charytatywnych, jadłodajni i stołówek trafia żywność wciąż

pełnowartościowa – artykuły z krótkim terminem przydatności, z uszkodzonym opakowaniem, dojrzałe owoce i warzywa oraz pieczywo. W 2021 roku przekazaliśmy 14,6 tys. ton Organizacjom Pożytku Publicznego w ramach projektu „Nie marnujemy żywności”. To ponad 2 tys. ton więcej niż rok wcześniej. W ramach walki z głodem w minionym roku współpracowaliśmy łącznie ze 140 organizacjami, w tym 34 Bankami Żywności i 36 organizacjami działającymi w ramach programu „Spiżarni Caritas”. Obecnie w procesie przekazywania żywności osobom potrzebującym aktywnie uczestniczą 2474 sklepy - wymienia Agnieszka Koc, dyrektor ds. ochrony środowiska w sieci Biedronka.

- Jeśli chodzi o niesprzedaną i nieprzekazaną żywność, segregujemy ją w dedykowanych pojemnikach na produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego w specjalnych chłodniach oraz odpady bio w kontenerach. Obie kategorie odpadów są od nas odbierane przez wyspecjalizowane firmy i przekazywane do dalszego zagospodarowania w procesach odzysku. Dodatkowo należy podkreślić, że wysoka jakość i świeżość produktów oferowanych klientom to podstawowy priorytet sieci Biedronka. Dbają o nie m.in. wyspecjalizowani i wyszkoleni w tym celu Świeżoznawcy Biedronki. Codziennie dostarczane świeże produkty, tuż przed wyłożeniem na półki, przechowujemy w warunkach chłodniczych dostosowanych do indywidualnych potrzeb konkretnych gatunków warzyw i owoców. Jednocześnie łańcuch dostaw produktów do sieci Biedronka ułatwia możliwość oferowania klientom stale świeżych produktów - dodaje.