Jak nie przepłacać na Black Friday?

Odpowiedzi na oba powyższe pytania mogą okazać się twierdzące. Z perspektywy konsumenta cała sztuka tkwi jednak w tym, by nie dać się zwabić w pułapkę, tylko skorzystać z realnej obniżki cen. Jak to zrobić? Wystarczy poznać i stosować kilka zasad, a gdy inni ulegają wyprzedażowej gorączce, zachować zimną krew, o czym pisze Robert Błaszczyk, dyrektor departamentu klienta strategicznego w Cinkciarz.pl.

Co kupić w Black Friday?

Black Friday wypada w tym roku 25 listopada (data jest ruchoma i zależna od Święta Dziękczynienia w USA, skąd wywodzi się zwyczaj). Przed kulminacją wyprzedaży, warto zrewidować swoje potrzeby i plany. Można w tym celu sporządzić dwie listy. Na jednej wypisać przedmioty, których brak dawał się nam ostatnio we znaki i już wcześniej przemierzaliśmy się do ich zakupu.

Na drugiej liście, tzw. rezerwowej, można umieścić nieco mniej potrzebne rzeczy, które jednak w najbliższej perspektywie czasowej mogą przydać się bezpośrednio nam czy też jako prezent dla najbliższych, np. w kontekście zbliżających się świąt.

Takie listy pomogą ustrzec się przed pokusą robienia niepotrzebnych zakupów na zasadzie: „nie potrzebuję, ale wezmę, bo tanio”.

Ile wydać na Black Friday?

Inflacja, coraz wyższe rachunki za prąd czy ogrzewanie, drożejące jedzenie, paliwa i inne artykuły tzw. pierwszej potrzeby – z takimi problemami mierzą się dziś mieszkańcy niemal wszystkich krajów. Dlatego zasadne wydaje się zaplanowanie, ile jesteśmy w stanie przeznaczyć na ew. okazyjne zakupy z okazji Black Friday, a po tym trzymanie się tych założeń. Nie jest oczywiście równoznaczne z koniecznością wyzerowania całego budżetu przeznaczonego na wyprzedaże, jeśli nie napotkamy na oferty godne naszej uwagi.

Dobrą praktyką w tym względzie może być wyrobienie i korzystanie z karty płatniczej działającej na zasadzie prepaid. Wystarczy przed Black Week oszacować swój maksymalny pułap wydatków, a następnie zasilić karta taką kwotą, z mocnym postanowieniem, że nie będziemy jej dodatkowo doładowywać środkami w razie natłoku atrakcyjnych ofert. Takie karty wielowalutowe udostępniają już nie tylko banki, ale i fintechy, a mogą one być bardzo przydatne np. na zakupach w zagranicznych sklepach.

Gdzie kupować na Black Friday?

W tradycyjnych sklepach wszystkiego można dotknąć, przymierzyć, zobaczyć z bliska i na żywo. Ta sama forma zakupów ma też jednak swoje wady: tracimy czas i pieniądze, żeby dojechać do sklepu czy centrum handlowego i zaparkować. Później często działamy pod pre-sją czasu. Ulegamy też wpływowi zachowań innych kupujących. Ogranicza nas asortyment sklepu i godziny jego funkcjonowania. Tymczasem w internecie, bez tłoku, konieczności przemieszczania się, ze znacznie większym wyborem towarów i – dość często – korzystniej-szymi cenami możemy nabyć to, co chcemy o wiele szybciej i wygodniej, nie ruszając się z domu.

Transakcje online mają jeszcze co najmniej jedną ważną zaletę: z każdej z nich możemy się wycofać bez podawania przyczyn. Po dokładnym obejrzeniu przesyłki, która dotarła do nas od internetowego sprzedawcy, każdy nabywca ma prawo przed upływem dwóch tygodni odesłać towar i odzyskać zapłatę. Stacjonarny sklep nie ma obowiązku przyjmowania zwrotów.

Cena czy obniżka? Podwyżki przed Black Friday?

20, 50, 80 proc. taniej! Już przed Black Friday sklepy niemal licytują się, który z nich mocniej obniży swoje ceny. Ile w tym prawdy? Warto to sprawdzić, np. porównując w internetowych wyszukiwarkach, ile kosztują takie same produkty u innych sprzedawców bądź też, korzystając na portalach aukcyjnych z opcji historii zmiany cen.

Z pewnym zapasem czasowym przed kulminacją obniżek opłaca się też zyskać orientację, ile w regularnej sprzedaży kosztują artykuły, którymi jesteśmy zainteresowani. Warto to zrobić, aby później zdawać sobie sprawę z ew. okazyjności i nie dać się omamić sloganami na sklepowych witrynach, które mogłyby sugerować, że ich właściciele pozbywają się artykułów za pół darmo.

Kursy walut i płatności w Black Friday

Black Friday i Cyber Monday w sklepach internetowych pozwalają przebierać w ofertach wyprzedażowych z całego świata. Gdy jednak na co dzień płacimy np. w złotych, a rozważamy oferty zakupowe z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Czech czy USA, łatwo pogubić się w przeliczaniu cen. Warto też wiedzieć, że w minionych miesiącach i tygodniach kursy wymiany walut cechuje podwyższona zmienność, m.in. z uwagi na ruchy banków centralnych i niepewną sytuację geopolityczną. Dlatego ceny z zagranicy powinniśmy na bieżąco przeliczać na walu-tę, w której zarabiamy, w czym mogą okazać się pomocne kalkulatory walutowe na stronach kantorów online i fintechów, a także zestawiać z tym, ile takie same rzeczy kosztują u rodzi-mych sprzedawców.

Jeśli okaże się, że w zagranicznym sklepie taki sam produkt można (po obniżce lub bez) kupić istotnie taniej, trzeba jeszcze zwrócić uwagę na koszty dostawy, które mogą się znacząco różnić w zależności od wybranego kraju. Strony sklepów często umożliwiają symulację ceny samej dostawy.

Na ostateczny koszt zakupu wpłynie także wybór metody płatności. Prowizje za transakcje w obcej walucie, wysokie spready, groźby podwójnego przewalutowania… Aby nie zagłębiać się w meandrach płatności online, można podejść do transakcji ze zdroworozsądkowym założeniem płacenia w takiej walucie, jaką posługuje się sprzedawca. Rozwiązaniem może być karta wielowalutowa umożliwiająca realizację transakcji w większości walut z całego świata. Co ważne, tego typu produkty są często dostępne w wersji wirtualnej. Nie musimy wówczas czekać, aż dotrze do nas karta fizyczna. Z „plastiku” wirtualnego możemy korzystać niemal natychmiast po jej zamówieniu.